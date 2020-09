vor 47 Min.

"Run": Start der Thriller-Serie nächste Woche - Folgen, Handlung, Besetzung. Und ein Trailer.

Die neue Comedy-Thriller-Serie "Run" geht in Kürze bei Sky Ticket an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Von Christian Gerngras

In ihrer neuen Serie "Run" schlagen die "Fleabag"-Macher Vicky Jones und Phoebe Waller-Bridge neben Comedy mit dem Thriller-Genre eine neue Richtung ein. Mit dabei ist unter anderem Domhnall Gleeson, den man aus " Harry Potter", "Ex Machina" und jüngst aus den neuen " Star Wars" Filmen kennt. Wir haben alle Infos rund um Folgen, Handlung und Besetzung von "Run" hier für Sie zusammengestellt. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zur Serie.

"Run": Start bei Sky

"Run" geht am 8. September 2020 bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q an den Start und steht dann mit allen Folgen auf Abruf im Stream zur Verfügung. Außerdem ist die Serie auch ab dem 8.9.20 wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen.

"Run": Folgen in Staffel 1

Die deutschen Titel der insgesamt sieben Folgen der ersten Staffel von "Run" wurden bisher nicht veröffentlich. Bis dahin finden Sie hier die englischen Namen der Episoden in der Übersicht. Eine Folge dauert etwa 30 Minuten.

Folge 1: Run

Folge 2: Kiss

Folge 3: Fuck

Folge 4: Chase

Folge 5: Jump

Folge 6: Tell

Folge 7: Trick

Die Handlung von "Run": Worum geht es in der Serie?

Ruby und ihre Jugendliebe Billy haben eine Abmachung getroffen: Sollte eines Tages einer von ihnen aus ihrem Leben ausbrechen und den Alltag hinter sich lassen wollen, schicken sie sich eine SMS mit dem Wort "Run". Sollte der andere ebenfalls mit "Run" antworten, lassen beide sofort ihr bisheriges Leben zurück und treffen sich an der New York Central Station. Als es tatsächlich so weit ist und sie sich treffen, entwickelt sich ihre Reise aber anders, als sie es sich vorgestellt hatten.

Besetzung von "Run": Schauspieler im Cast

Merritt Wever als Ruby Richardson

als Domhnall Gleeson als Billy Johnson

als Phoebe Waller-Bridge als Laurel Halliday

Rich Sommer als Laurence Richardson

als Tamara Podemski als Babe Cloud

als Archie Panjabi als Fiona

als Fiona Shaun J. Brown als Ryan Everwood

Jake Bover als Scooter Richardson

Kelsey Flower als Daniel

Trailer zu "Run"

Einen deutschen Trailer zu "Run" gibt es bisher nicht. Den Trailer im englischen O-Ton können Sie sich bis dahin hier ansehen:

