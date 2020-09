16:45 Uhr

Rundflug statt Fernflug: Qantas bietet siebenstündigen Sightseeing-Flug an

Qantas bietet jetzt einen Rundflug über touristische Attraktionen an. Die Australier sind begeistert.

Bei der australischen Fluggesellschaft Qantas bleiben viele Maschinen seit Beginn der Corona-Krise am Boden. Ein spezielles Angebot soll Fluggäste anlocken.

Warum wollen Menschen die Welt sehen? Hat jemand, der viel gereist ist, mehr vom Leben? Ein erfülltes Leben zu haben, kann auch bedeuten, nicht Zielen hinterherzuhetzen, Punkte auf einer Liste abzuhaken, sondern sich treiben zu lassen. Jede Phase zu nehmen, wie sie ist. Ganz nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel.

Australische Airline bietet Rundflug über Sehenswürdigkeiten an

Es scheint, als hätte sich die australische Fluggesellschaft Qantas davon inspirieren lassen. Weil die Zahl der Langstreckenflüge mit dem Beginn der Corona-Krise zurückgegangen ist, setzt die Airline jetzt auf einen Rundflug. Den bietet Qantas am 10. Oktober 2020 an. Sieben Stunden Flug auf niedriger Flughöhe mit einer Boeing 787 vom Sydney Airport über das Great Barrier Rief, Byron Bay und den Hafen in Sydney erwartet die Gäste. Sie dürfen dabei Pyjamas mit dem Emblem der Airline tragen. Günstig ist das Angebot nicht. Die Tickets für den Genussflug kosten zwischen 787 und 3787 Australische Dollar. 164 Vergnügungslustige dürfen mitfliegen - mit Mund-Nase-Bedeckung natürlich.

Die Fluggesellschaft will den Australiern eine Reiseerfahrung ermöglichen, die sie in der Corona-Krise sonst vermissen würden. Das Unternehmen ist von der Krise stark getroffen. Quarantäne-Maßnahmen und Reisebeschränkungen haben dazu geführt, dass Qantas sich nun verkleinern muss. 15 Milliarden Australische Dollar will der Vorstandsvorsitzende von Qantas Airways, Alan Joyce, bis 2023 einsparen.

Qantas' Sonderflug innerhalb kürzester Zeit ausverkauft

Die Not hat das Unternehmen erfinderisch gemacht. Deutsche Touristen dürfen sich allerdings keine Hoffnungen machen, davon zu profitieren. Zum einen sind die australischen Grenzen aktuell nur für australische Einwohner sowie deren unmittelbare Verwandte geöffnet. Zum anderen ist der Flug bereits ausgebucht. Nach Angaben der Airline waren die Tickets innerhalb von zehn Minuten weg.

Unter dem Instagram-Post der Airline häufen sich Forderungen, Qantas möge solche Flüge auch für andere Städte wie Perth oder Brisbane anbieten. Vergessen sind nach Monaten des Verzichts auf Reisen alle Gedanken an den Klimaschutz. Die Australier wollen hoch in die Luft. Da sind sie nicht die Einzigen: Vergleichbare regionale Rundflüge sind für Interessenten auch bei der taiwanesischen EVA Airways und der japanischen Fluggesellschaft ANA buchbar. (lesa)

