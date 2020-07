vor 32 Min.

"S.T.A.L.K.E.R. 2": Release, Gameplay, Trailer von "Stalker 2"

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint zunächst exklusiv für die Xbox Series X und den PC. Alle Infos zu Release und Gameplay sowie einen Trailer gibt es hier.

Von Christian Gerngras

Erstmals angekündigt wurde "S.T.A.L.K.E.R. 2" bereits 2011 und sollte ein Jahr später erscheinen. Nur wenige Monate später wurde dann Bekannt gegeben, dass das Entwicklerstudio GSC Games geschlossen und die Entwicklung des Spiels eingestellt wird.

Nachdem dann im Mai 2012 verkündet wurde, dass nun doch ein neubesetztes Entwicklerteam an der Fortsetzung arbeitet, wurde es ruhig um "S.T.A.L.K.E.R. 2". Acht Jahre später freuen sich Fans nun über einen ersten Trailer zum Spiel. Alle Infos zu Release und Gameplay haben wir hier für Sie.

"S.T.A.L.K.E.R. 2": Release

Ein genauer Release-Termin wurde bisher nicht veröffentlicht. Geplant ist eine Veröffentlichung im kommenden Jahr. "S.T.A.L.K.E.R. 2" soll zunächst zeitexklusiv für die Xbox Series X erscheinen, später auch für die PlayStation 5.

Wie wird das Gameplay von "Stalker 2" aussehen?

Das Gameplay des neuesten Teils der Serie wird sich an den Vorgängern orientieren, soll sie laut Entwickler jedoch in allen Punkten übertreffen. In "S.T.A.L.K.E.R. 2" können Spieler als Stalker erstmals eine völlig offene Spielwelt in der Ego-Perspektive erkunden, in der sich Monster tummeln und verschiedene Fraktionen ihre eigenen Ziele verfolgen. Die Welt wird von den Entscheidungen und Handlungen des Spielers beeinflusst, weshalb die Spielerfahrung immer unterschiedlich ausfällt und für jeden Spieler einzigartig ist. Außerdem wird es, wie bereits in den Vorgängern, wieder verschiedene Enden geben.

Trailer zu "S.T.A.L.K.E.R. 2"

Den Ankündigungstrailer zum neuen Teil der "STALKER"-Reihe können Sie sich hier ansehen:

