06:16 Uhr

SEK-Einsatz in Liebenburg: Mann bedroht Polizisten mit Armbrust

In Liebenburg gab es in der Nacht einen SEK-Einsatz. Ein Mann bedrohte die Beamten mit einer Armbrust.

In Liebenburg im Landkreis Goslar ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem SEK-Einsatz gekommen. Dabei wurden die Polizisten mit einer Armbrust bedroht.

Eine Morddrohung hatte den SEK-Einsatz in Liebenburg in Niedersachsen in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgelöst: Wie die Polizei berichtet, habe ein 43-Jähriger seine Ehefrau mit einem Messer bedroht. Er soll außerdem angekündigt haben, alle Menschen zu töten, die er sehe.

SEK in Liebenburg mit Armbrust bedroht

Als das Spezialeinsatzkommando gegen 2.30 Uhr in dem Ortsteil Heimerode in Liebenburg eintraf, soll der Mann die Beamten mit einer Armbrust bedroht haben. Den Einsatzkräften gelang es aber, den Mann zu überwältigen. Er konnte unverletzt festgenommen werden, hieß es am Dienstag von der Polizei.

Nun laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Sobald es mehr Informationen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel. (dpa)

