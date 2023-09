Michael Schulte: Werden seine Kinder gemobbt?

Der Musiker Michael Schulte ist Vater von zwei Söhnen im Alter von zwei und fünf Jahren. Jetzt zeigt er sich öffentlich besorgt um seine Kinder.

Popsänger Michael Schulte (33) kommt bei seinen Kindern aufgrund seiner Bekanntheit immer mehr in Erklärungsnöte. "Der Ältere realisiert jetzt langsam, was es heißt, wenn der Papa berühmt ist. Er sieht, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und Fotos mit mir wollen", sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur.

Der Musiker aus Eckernförde in Schleswig-Holstein hat mit seiner Frau Katharina zwei Söhne im Alter von zwei und fünf Jahren. "Ich hoffe nicht, dass sie in der Schule später mal gemobbt werden wegen mir. Dass die Kids meine Popmusik total uncool finden, weil sie alle gerade Trap hören. Ich hoffe, dass meine Söhne da nicht drunter leiden werden."

Der 33-Jährige, der 2018 mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz beim ESC holte, bringt am Freitag sein Album "Remember Me" auf den Markt. Im gleichnamigen Titelsong malt er sich aus, wie seine Kinder ihn mal in Erinnerung behalten werden.

(dpa)