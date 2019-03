11:37 Uhr

Samsung Galaxy Fold: Release, technische Daten, Preis

Samsung Galaxy Fold: Preise, Release, Kaufen, technische Daten - hier finden Sie alle Infos rund um das neue Falt-Smartphone der Marke Samsung.

Das Samsung Galaxy Fold soll Smartphone und Tablet in einem Gerät vereinen: Das Handy mit dem eher kleinen Bildschirm von 4,6 Zoll lässt sich nämlich so auffalten, dass Nutzer ein 7,3 Zoll großes Display erhalten.

Die ersten Reaktionen nach der Vorstellung am Mittwoch fallen jedoch gemischt aus: Zwar erkennen viele Menschen an, dass es sich um eine kleine Revolution handelt - der hohe Preis sorgt aber für Fassungslosigkeit. "Sind die bei Samsung übergeschnappt?", gehört beispielsweise zu den Reaktionen auf das Galaxy Fold.

Wie hoch ist der Preis? Wann erscheint das neue Gerät? Und welche Funktionen bietet es? Hier geben wir die wichtigsten Infos.

Das Release-Datum des Samsung Galaxy Fold

In Europa wird der Hybrid aus Smartphone und Tablet am 3. Mai erscheinen. Ab diesem Release-Datum lässt sich das Gerät in mehreren Farben kaufen: Silber, Blau und Gelb.

Samsung Galaxy Fold: Preis

Bis das Galaxy Fold ein Massenphänomen wird, dauert es wohl noch: Denn der Preis liegt bei 2000 Euro. Viele Menschen werden wahrscheinlich abwarten, bis die Technik günstiger wird. Die Reaktionen nach der Vorstellung waren zumindest sehr zurückhaltend.

Technische Daten des Galaxy Fold

Im Mittelpunkt steht bei dem Gerät natürlich das faltbare Display, durch das sich zwischen einem kleinen 4,6 und einem 7,3 Zoll großen Bildschirm wechseln lässt. Außerdem bietet das Handy sechs Kameras, von denen drei auf der Rückseite angebracht sind. Eine Kamera befindet sich auf der Vorderseite, zwei weitere kommen auf der Innenseite zum Einsatz. Verbaut sind außerdem zwei Akkus, die miteinander kommunizieren sollen.

Samsung bringt das Smartphone, das man zu einem Tablet aufklappen kann, tatsächlich auf den Markt. Mit einem Preis von 2000 Euro ist es alles andere als billig - aber eventuell könnten die Subventionen der Mobilfunker zumindest in größeren Verträgen höher ausfallen. Video: dpa

Die technische Daten des Galaxy Fold hat Samsung zumindest grob benannt: Das Smartphone bietet zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte Speicher für Fotos, Videos und andere Daten. Zum Prozessor hält sich der Hersteller noch bedeckt. Er spricht nur von einem "leistungsstarken" Prozessor der neusten Generation. Experten spekulieren, dass es sich um den Snapdragon 855 von Qualcomm handeln könnte.

Hier können Sie das neue Samsung Galaxy Fold kaufen

Das Galaxy Fold lässt sich ab dem 3. Mai im Samsung Online Shop und bei den großen Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica kaufen. (sge)

