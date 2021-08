Sarah Kohr - Teufelsmoor im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigte gestern am 9.8.21 den Thriller "Sarah Kohr - Teufelsmoor". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Thrillerzeit im Sommer: Das ZDF strahlte gestern "Sarah Kohr - Teufelsmoor" aus. Wir haben Ihnen alle Informationen zusammengetragen: Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Sarah Kohr - Teufelsmoor"? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Lesen Sie in diesem Text die Antworten.

"Sarah Kohr - Teufelsmoor" gestern am 9.8.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung

"Sarah Kohr - Teufelsmoor" ist am Montag, 9. August 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, kann "Sarah Kohr - Teufelsmoor" ab sofort kostenlos als Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

Handlung: Worum geht es im ZDF-Krimi "Sarah Kohr - Teufelsmoor"

Sarah Kohr ist eigentlich privat unterwegs. Mit ihrer Mutter macht sie Rast an einer Tankstelle. Dabei beobachtet sie, wie ein Unbekannter einen Raubüberfall begeht. Um sich selbst und andere zu schützen, gibt Sarah Schüsse ab. Sie trifft den minderjährigen Täter, der anschließend um sein Leben kämpfen muss.

Sarah plagen schwere Schuldgefühle. War ihre Reaktion übertrieben? Hatte der Junge überhaupt eine Waffe bei sich? Sie möchte herausfinden, wie groß die Gefahr letztlich wirklich war.

Ihre Ermittlungen führen sie schließlich ins Teufelsmoor. Dort findet sie ein altes Waffenlager einer linksradikalen revolutionären Zelle. Vor 25 Jahren hatte die Terrorgruppe einen Anschlag verübt. Seitdem fehlt von den Mitgliedern und den Tatwaffen jede Spur. Das Waffenlager scheint aber gerade erst leergeräumt worden zu sein.

Sarah möchte mehr erfahren über das Lager. Dafür fragt sie sich im nahegelegenen Dorf durch. Doch die Bewohner hüllen sich in Schweigen. Keiner in der Siedlung Hohenbek möchte mit ihr reden. Als Sarah dann aber selbst Opfer eines Anschlags wird, wird ihr klar: Sie ist auf der richtigen Spur.

Besetzung: Welche Schauspieler spielen bei „Sarah Kohr - Teufelsmoor“ mit?

Sarah Kohr - Lisa Maria Potthoff

- Anton Mehringer - Herbert Knaup

- Heike Kohr - Corinna Kirchhoff

- Anna Mehringer - Stephanie Eidt

- Wilhelm Grebe - Armin Rohde

- Katrin Hohenbek - Karoline Eichhorn

Dietrich Hohenbek - Harald Schrott

Jule Hohenbek - Lilly Barshy

Reinhard Selig - Stephan Bissmeier

Jan Ladewig - Kai Schumann

- Gesa Ladewig - Lisa Karlström

- Lisa Karlström Lukas Ladewig - Noah Kraus

Markus Bent - Isaak Dentler

- Silke Bent - Jasmin Mehling

- Patrick Bent - Lennart Neftel

"Sarah Kohr - Teufelsmoor": Wiederholung als Stream in der Mediathek

Wer am Montagabend keine Zeit hatte, kann sich "Sarah Kohr - Teufelsmoor" auch bequem im Internet anschauen. Der Stream steht kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

