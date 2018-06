08:35 Uhr

Sarah Lombardi hat einen neuen Freund Panorama

Sarah Lombardi ist frisch verliebt. Auf Instagram zeigt die Sängerin einen ersten Schnappschuss mit ihrem neuen Freund.

Sarah Lombardi ist wieder vergeben. Am Dienstagabend teilte die Sängerin ein Foto, auf dem sie in die Kamera lächelt und die Hand einer anderen, offensichtlich männlichen Person hält. Der Kommentar der 25-Jährigen zum Bild klingt eindeutig: "Liebe ist nichts, was man findet. Liebe ist etwas, das dich findet. Ich bin verliebt in jeden Moment, den ich mit dir verbringe", steht dort auf Englisch.

Sarah Lombardi ist nicht mehr Single

Für die zahlreichen Glückwünsche bedankt sich Sarah Lombardi und schreibt weiter: "Danke ihr Lieben! Bevor ihr es zuerst aus der Presse erfahrt, möchte ich es lieber selbst verkünden."

Die Fans der Sängerin, einst Kandidatin bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), reagieren prompt. Unter dem Beitrag der Sängerin gibt es schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung rund 2000 Kommentare zum Thema.

Pietro Lombardi wünscht "Viel Glück"

Auch Pietro Lombardi, Sarah Lombardis Ex-Mann, mit dem sie einen zweijährigen Sohn hat, meldet sich auf Instagram zu den Neuigkeiten zu Wort: "Viel Glück", wünscht er. Dazu postete er ein Herz. Das einstige DSDS-Traumpaar ist seit Herbst 2016 getrennt.

Mittlerweile könnten die beiden ehemaligen Partner wieder freundschaftlich miteinander umgehen, betonte Sarah Lombardi in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte. "Ein Liebescomeback wird es definitiv nicht mehr geben, aber unser Verhältnis ist auf jeden Fall besser als im letzten Ehejahr."

Unter der Trennung habe sie sehr gelitten. "Ich wollte am liebsten nicht mehr rausgehen, weil ich das Gefühl hatte, jemand würde mir ein Kissen ins Gesicht drücken und mich ersticken - so stark lastete der öffentliche Druck auf mir", erklärte die 25-Jährige. Ihre Familie und eine Therapie hätten ihr damals sehr geholfen.

Wer ist der neue Freund von Sarah Lombardi?

In den Gespräch mit der Zeitschrift bestätigte Sarah Lombardi auch, dass sie frisch verliebt sei. "Aber mehr möchte ich momentan nicht verraten, weil ich nach Pietro mein Liebesleben privater halten möchte", so die Sängerin. "Nur so viel: Er ist nicht in der gleichen Branche wie ich."(AZ)

