vor 49 Min.

Sarah Lombardi wird Jurorin beim "Supertalent"

Die Sängerin Sarah Lombardi wird in der kommenden Staffel Teil der "Supertalent"-Jury.

Sarah Lombardi wird im Sommer an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury von "Das Supertalent" sitzen. Dies gab RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt.

Die 26-jährige Sängerin, Entertainerin und Influencerin Sarah Lombardi wird in der neuen Staffel von "Das Supertalent" neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury sitzen. Gemeinsam mit ihren Kollegen macht sie sich auf die Suche nach dem außergewöhnlichsten Talent Deutschlands.

Vom 10. August bis zum 24. August 2019 werden die Castings im Metropol Theater in Bremen aufgezeichnet. RTL strahlt die 13. Staffel der Talentshow-Reihe ab September 2019 aus.

"Ich bin sehr glücklich, als Jurorin dabei sein zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem darauf, wieder mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten. Das Supertalent war die erste TV-Show, für die ich mich beworben habe. Damals habe ich es noch nicht ins TV geschafft und jetzt bin ich dort Jurorin. Wahnsinn!", teilte die 26-Jährige mit und ergänzte: "Als Teilnehmerin diverser TV-Shows weiß ich sehr gut, wie es sich anfühlt, von einer Jury bewertet zu werden. Ich denke, diese Erfahrung wird mir bei meiner neuen Aufgabe sehr helfen."

Sarah Lombardi belegte den zweiten Platz bei DSDS

Sarah Lombardi wurde 2011 - damals noch unter ihrem Mädchennamen Sarah Engels - Zweite bei "Deutschland sucht den Superstar", hinter Pietro Lombardi. Ihr von Dieter Bohlen produzierter Finalsong „Call My Name“ kletterte gleich auf Platz 2 der deutschen Charts. Sie wurde damit auch für den Echo nominiert.

Gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann Pietro stand Sarah Lombardi zudem für mehrere Dokusoaps von RTL 2 vor der Kamera. Im Herbst 2016 erfolgte jedoch die Trennung. Im selben Jahr nahm Sarah Lombardi bei "Let's Dance" teil und wurde Zweite. 2018 erschien Sarahs drittes Album "Zurück zu mir". 2019 entschied sie das Finale von "Dancing on Ice" auf ProSieben für sich.

Dieter Bohlen freut sich auf Sarah Lombardi beim "Supertalent"

"Supertalent"-Juror Dieter Bohlen freut sich auf die Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin: "Ich freue mich total auf Sarah. Sie ist eine mega Sängerin, hat bewiesen, dass sie super tanzen kann und selbst auf dem Eis ist sie die Königin. Wer kann besser beurteilen, wie man sich als Kandidat fühlt?", erklärte er. Sie habe einfach alles, was eine emotionale, natürliche Jurorin mitbringen sollte. "Natürlich hab ich auch mit Pietro gesprochen, der sich auch für Sarah freut. Ich bin sicher, dass sie toll in unser Team passt und wir drei viel Spaß miteinander haben werden. Nebenbei senkt sie auch den Altersschnitt in der Jury." (RTL, AZ)

