vor 19 Min.

Sarah und Pietro Lombardi versuchen sich als Schlagersänger

Das Ex-Paar Sarah und Pietro Lombardi versucht sich in Sachen Schlager - in einer Show mit Florian Silbereisen. Das Bild stammt aus dem Jahr 2016.

Sarah und Pietro Lombardi versuchen sich in Sachen Schlager - in einer Show mit Florian Silbereisen.

Sarah und Pietro waren seit ihrer Teilnahme bei DSDS 2011 das Trash-TV-Traumpaar. Sie heirateten, bekamen ein Sohn. Mittlerweile ist die Ehe zerbrochen, das Paar ließ sich scheiden - und ist nach wie vor im Mittelpunkt der einen oder anderen Gerüchteküche.

Jetzt sind die beiden wieder gemeinsam als Sänger zu sehen. In der Sendung "Die Schlager des Sommers" stehen beide auf der Open-Air-Bühne - zu sehen ist das am Samstagabend, 10. August, ab 20.15 Uhr im Mitteldeutschen und im Hessischen Rundfunk.

Präsentiert wird die Show von Florian Silbereisen (38). "Die neue Lust auf Schlager hat jetzt scheinbar auch Sarah und Pietro erwischt! Beide haben einen Schlager aufgenommen", sagte Silbereisen vor der Ausstrahlung. Er freue sich, dass die beiden in der Show zu Gast gewesen seien.

Aufgezeichnet wurde das Konzert mit zahlreichen Stars der Schlagerbranche bereits Mitte Juli am Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz - es regnete und gewitterte so heftig, dass die Show sogar unterbrochen werden musste. Mit dabei waren auch Musiker wie Stefanie Hertel, Thomas Anders, Oli P. und Jürgen Drews. (dpa/AZ)

