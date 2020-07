vor 16 Min.

"Sascha Grammel live! Ich find's lustig": Vorschau und TV-Termin

Mit seinem Live-Programm "Sascha Grammel live! Ich find's lustig" ist der Puppenspieler demnächst im TV auf RTL zu sehen. Nach "Hetz mich nicht!" und "Keine Anhung" ist das das nächste Programm von ihm. Alle Infos zur Sendung finden Sie hier in der Vorschau.

"Sascha Grammel live! Ich find's lustig" live im TV und Stream

Am Samstag, 1. August 2020, um 20.15 Uhr gibt es Sascha Grammel mit seinem Programm "Ich find's lustig" live im TV und Stream bei RTL zu sehen. Neben der Ausstrahlung live im Fernsehen, können Sie sich die Sendung auch hier auf dieser Seite im Live-Stream von RTL ansehen. Bei TVNOW steht die Bühnenshow außerdem auf Abruf zur Verfügung. Aufgezeichnet wurde die Show im Theater am Marientor in Duisburg.

"Sascha Grammel live! Ich find's lustig": Vorschau

Auch in "Ich find's lustig" bringt Sascha Grammel skurrile Geschichten, schräge Charaktere und lustige Typen als Puppenfiguren auf die Bühne. In dieser Show möchte er die Zuschauer nach eigenen Angaben aber auch auf eine sehr persönliche Reise mitnehmen. Mit dabei sind unter anderem Mieze, Saschas eigenwilliger aalglatter Fisch - genannt Stubentiger - und der "Käse der Wahrheit", der auch als "the cheese of truathe" bekannt ist.

Das ist Sascha Grammel

Sascha Grammel wurde 1974 in West-Berlin geboren und wuchs in Berlin-Spandau auf. Früh trat er der Jugendgruppe des Magischen Zirkels Berlin bei, mit 18 wurde er Mitglied des Erwachsenenzirkels. Er entschied sich aber erst einmal für eine Ausbildung als Zahntechniker und hatte diesen Beruf bis 1997. Danach kozentrierte er sich auf seine Bühnen-Karriere, die mittlerweile mehrere Tourneen und Veröffentlichtungen auf DVD und Blu-ray umfasst. (AZ)

