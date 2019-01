vor 24 Min.

Sascha Hehns letzter Auftritt als Kapitän Viktor Burger Panorama

Sascha Hehn macht Schluss: Am Dienstag ist der 64-Jährige zum letzten Mal als Kapitän Viktor Burger mit dem ZDF-"Traumschiff" in See gestochen.

Beim ZDF-"Traumschiff" hat das neue Jahr mit einem Abschied begonnen. Zum Jahresauftakt lief die finale Folge mit Sascha Hehn als Kapitän Viktor Burger. Es ging nach Japan.

ZDF: "Traumschiff" ohne Sascha Hehn

Sascha Hehn, der mit Vornamen eigentlich Alexander Josef Alberto heißt und bereits mit fünf Jahren vor der Kamera stand, hatte im "Traumschiff" eine steile Laufbahn hingelegt: 1981 heuerte der gebürtige Münchner als Chef-Steward Victor erstmals dort an. Kritische Stimmen mutmaßten, dass der TV-Tanker ohne Hehns Auftritt als flotter Steward vermutlich quotenmäßig bald abgesoffen wäre.

Nach Victors Abgang 1987 schlüpfte Hehn in eine neue Rolle mit demselben Gesicht, spielte vier Jahre lang Victors Zwillingsbruder, den Ersten Offizier Stefan Burger. Zwischendurch hatte man später das Gefühl, dass Hehn auf einer Südseeinsel verloren gegangen war. So selten erlebte man den Publikumsliebling danach im Fernsehen.

2013 dann das Comeback: In der TV-Satire "Lerchenberg" spielte Hehn einen abgetakelten, kapriziösen Schauspieler und nahm sich und sein Image unterhaltsam auf die Schippe. Im Jahr darauf lief auch die Folge seiner Rückkehr zum "Traumschiff" - er kam als Victor Burger, aber mit verwegenem Drei-Tage-Bart und dem gewohnt Hehn’schen Charme.

Sascha Hehn: Die Gründe für seinen Ausstieg

Warum verlässt Sascha Hehn nun das ZDF-"Traumschiff"? "Es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat und das nicht immer zum Positiven", sagte der Schauspieler der Bild-Zeitung. Das klingt nicht nach ruhigem Fahrwasser bei den Dreharbeiten.

Und Hehn legte nach: "Leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren." Vielleicht sei dieser Charme mit dem Tod des "Traumschiff"-Erfinders Wolfgang Rademann im Februar 2016 gegangen, mutmaßte er. Er deutete auch Konflikte mit den Machern der Reihe an: "Glauben Sie mir, ich habe in den letzten sechs Jahren alles versucht, um das Produkt innovativ weiter nach vorne zu bringen, aber es ist mir nicht gelungen."

Am zweiten Weihnachtstag steuerte Sascha Hehn als Kapitän Burger das ZDF-"Traumschiff" das vorletzte Mal, nach Hawaii. Die Weihnachtsfolge interessierte 5,27 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent Marktanteil).

"Traumschiff": Wer wird Nachfolger von Sascha Hehn?

Wer Sascha Hehns Nachfolger beim "Traumschiff" wird, ist noch unbekannt.

Meine letzte Rede als Captn. Mit fast einer Minute rekordverdächtig lang.

Machen Sie es gut – und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Schön war es mit Ihnen.

Ihr Captn Burger. #Traumschiff pic.twitter.com/ehDHxXGq6I — Kapitän Burger (@Traumschiff) 1. Januar 2019

Hier sehen Sie die letzte "Traumschiff"-Folge mit Sascha Hehn in der ZDF-Mediathek. (AZ)

