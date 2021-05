Das große Backen – Die Profis: Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos

"Das große Backen – Die Profis" ist ab morgen bei Sat.1 zu sehen. Start, Sendetermine, Sendezeit - hier finden Sie alle Infos rund um die Back-Sendung.

"Das große Backen – Die Profis" geht morgen am Sonntag, 9.5.21, mit Staffel 3 an den Start. Vier neue Folgen und etliche kreative Backkreationen erwarten die Zuschauer in der Spezialausgabe von "Das große Backen". Das Niveau ist dabei besonders hoch: Konditormeisterinnen und Konditormeister und Patissiers zeigen der Jury ihre professionellen Kreation. Sat.1 bezeichnet den Wettkampf als "Drei-Nationen-Wettstreit", da die Profis aus Österreich, Deutschland und Italien kommen. Zu gewinnen gibt es den goldenen Cupcake und 10.000 Euro.

Lesen Sie hier alle Informationen rund um Sendezeit, Sendetermine, Jury und Übertragung.

Start-Termin von "Das große Backen - Die Profis", Staffel 3

Bereits morgen geht die Spezialausgabe der beliebten Back-Sendung an den Start:

Start: Sonntag, 9. Mai 2021, um 17.40 Uhr

"Das große Backen - Die Profis": Sendetermine, Sendezeit - Staffel 3

Sat.1 plant insgesamt vier neue Folgen für das Format "Das große Backen - Die Profis". Zwei Sendetermine hat Sat.1 bereits bekanntgegeben, bei Folge 3 und Folge 4 könnte sich also am Ausstrahlungstermin noch etwas ändern. Hier finden Sie die vorläufige Übersicht zu Sendeterminen und Sendezeit:

Folge Sendetermin Sendezeit Wochentag Sender Folge 1 9. Mai 2021 17.40 Uhr Sonntag Sat.1 Folge 2 16. Mai 2021 17.40 Uhr Sonntag Sat.1 Folge 3 30. Mai 2021 17.40 Uhr Sonntag Sat.1 Folge 4 6. Juni 2021 17.40 Uhr Sonntag Sat.1

"Das große Backen - Die Profis": Übertragung

Staffel 3 wird im Fernsehen wie üblich auf Sat.1 zu sehen sein. Wer die Sendung unabhängig von Sendezeit und Sendeterminen ansehen will, kann "Das große Backen - Die Profis" auf der Streaming-Plattform Joyn sehen. Auf der offiziellen Seite von Sat.1 können Sie die Folgen ebenfalls streamen. Dort sind auch Kurz-Clips zur Staffel oder Folgen älterer Staffeln zu sehen. Hier finden Sie weitere Infos zur Übertragung: Das große Backen – Die Profis: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Die Teams von "Das große Backen - Die Profis" im Überblick:

Team Farbe Profi Einrichtung Blau Angelika Stöckl (52) & Manfred Löschl (25) "Cakeart" & "Landhaus Bacher" Lila Katja Liebing (38) & Anne Ziller (26) "Rausch GmbH" Gelb Oliver Gasser (27) & Helmut Oberkalmsteiner (48) "Konditorei Gasser " & " Hotel Chalet Mirabelle" Schwarz Alex Glagla (31) & Robin Paes (31) "Pure Pastry" Grün Alex Theodor Scheid (29) & Veronika Mader (25) "Patisserie Theodor “ & „Patisserie Lehmann" Rot Lena Cerasola (26) & Dominik Kaltenbach (29) "Löwen Patisserie"

Lesen Sie hier weitere Infos zu den Profis: Das große Backen – Die Profis: Kandidaten 2021, Teams und Teilnehmer.

"Das große Backen - Die Profis": Moderation und Jury

Die vier Folgen werden von Enie van de Meiklokjes moderiert. Die Juroren sind:

Bettina Schliephake-Burchardt : "Versucht gar nicht erst Fehler zu verstecken, ich finde sie."

"Versucht gar nicht erst Fehler zu verstecken, ich finde sie." Christian Hümbs: "Ich möchte Sachen sehen, die ich vorher in der Form noch nie gesehen habe. Meine beiden Lieblingszutaten sind Genie und Wahnsinn."

"Ich möchte Sachen sehen, die ich vorher in der Form noch nie gesehen habe. Meine beiden Lieblingszutaten sind Genie und Wahnsinn." Günther Koerffer: "Wir wollen wirklich ans Limit gehen und sehen, wozu das Handwerk fähig ist."

