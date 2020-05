vor 16 Min.

"Sat.1-Frühstücksfernsehen": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

Sie wollen wissen, zu welchen Zeiten das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen ist? Lesen Sie hier alles zu den Sendeterminen und der Übertragung im TV und im Stream.

Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" läuft seit über 30 Jahren im deutschen Fernsehen. Das Fernsehmagazin will den Zuschauern die wichtigsten und interessantesten News für einen guten Start in den Tag mitgeben.

In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zu den Sendeterminen des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" sowie zu der Übertragung im TV als auch im Stream.

Die Sendetermine vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Das Fernsehmagazin wird montags bis freitags zwischen 05.30 Uhr und 10 Uhr live gesendet. An Wochenenden wird das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" nicht ausgestrahlt.

Wochentag Sendezeit Montag 05.30 - 10 Uhr Dienstag 05.30 - 10 Uhr Mittwoch 05.30 - 10 Uhr Donnerstag 05.30 - 10 Uhr Freitag 05.30 - 10 Uhr

"Sat.1-Frühstücksfernsehen": Übertragung im TV und Stream

Wie der Name des Fernsehmagazins verrät, läuft das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" auf dem privaten Fernsehsender Sat.1. Der Sender strahlt die Magazinsendung mittlerweile seit über 30 Jahren aus.

Wer die Sendungen nachschauen möchte, kann dies bei Joyn tun. Der Streamingdienst stellt alle Folgen vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zur Verfügung. Alternativ kann man sich verschiedene Clips der Beiträge auf der Sat.1-Website ansehen.

Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen": Themen der Sendung

Die Moderatoren Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Jochen Schropp und Christian Wackert stehen abwechselnd für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. Die Sendung möchte die Zuschauer nach eigenen Angaben mit einer Mischung aus Unterhaltung und Information versorgen.

Die Moderatoren: (v.l.n.r.) Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Marlene Lufen Bild: SAT.1 / Marc Rehbeck

Zuschauer bekommen Einblicke in die Welt der Promis, sehen Interviews mit Stars und bekommen nützliche Lifehacks an die Hand. Außerdem werden die aktuellen Nachrichten vorgestellt. In jeder Sendung werden laut Ankündigung unter anderem auch verschiedene Highlights aus dem Netz präsentiert.

