"The Voice Senior": Kandidaten heute in Folge 1

Zu alt für die große Bühne? Quatsch! Bei "The Voice Senior" können Kandidaten über Sechzig bei Sat.1 zeigen, wie man echte Lebenserfahrung zum Klingen bringt.

Sat.1 hat vor dem Start der neuen Show ziemlich große Töne gespuckt: "Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben", sagte beispielsweise Sascha Vollmer. "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird", ergänzte Alec Völkel. Nach fünf Jahren Pause sitzen die Frontmänner von The BossHoss wieder auf Deutschlands berühmtesten roten Drehstühlen. Im Wettstreit mit den anderen Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha kämpfen The BossHoss um die beste Stimme ab 60 – bei "The Voice Senior". Heute, am 4. Advent 2018, geht es los.

Einer der Kandidaten von "The Voice Senior" ist schon 80 Jahre alt

„Wenn man 80 Jahre alt ist, hat man einen langen Weg hinter sich“, sagt Fritz Bliesener. "Ich wurde 1938 geboren, meine Kindheit endete mit viereinhalb Jahren, denn der Krieg hatte uns damals mehrfach ausgebombt. Musik war schon immer meine Stütze und hat mir in meinem Leben immer sehr viel Kraft gegeben."

Jetzt wagt der rüstige Senior aus Schleswig-Holstein als ältester Teilnehmer von "The Voice Senior" den Schritt auf die große Showbühne. Kann er die Coaches in den "Blind Auditions" mit seinem "O sole mio" begeistern? Auf den roten Stühlen sitzen die alten Casting-Hasen Yvonne Catterfeld, The BossHoss, Sasha und Mark Forster,

"The Voice Senior": Welche Kandidaten sind sonst noch dabei?

Die übrigen Kandidaten in der ersten Folge von „The Voice Senior“ in Sat.1:

Steffen (64, Schulzendorf/Brandenburg)

Janice (76, Lüneburg)

Matteo (62, Essen)

Gabriele (78, München)

Heike (62, Darmstadt-Dieburg an der Bergstraße)

Dan (64, München)

Giselle (77, Düsseldorf)

Thomas (75, München)

Nicolasa (66, Elztal/Baden-Württemberg)

Walter (75, Freiburg)

Sat.1 zeigt vier Folgen von „The Voice Senior“ jeweils sonntags und freitags um 20.15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember. Das große Finale mit der Live-Entscheidung des TV-Publikums steigt am 4. Januar 2019. Weitere Infos zum Konzept der Show, den Coaches und zum Live-Stream bei "The Voice Senior" finden Sie hier. (AZ)

