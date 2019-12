vor 20 Min.

Sat.1 zeigt elf Disney-Filme an Neujahr: Alle Sendetermine

Neujahr bei Sat.1 wird ein Disney-Tag: Am 1. Januar 2020 bietet der Sender einen echten Marathon mit elf Disney-Blockbustern. Wir nennen Ihnen die Filme und Sendezeiten.

Für Disney-Fans beginnt das Jahr 2020 im TV mit einem wahren Festtag: Obwohl der neue Streaming-Dienst aus dem Hause Disney hierzulande erst Ende März 2020 an den Start geht, müssen dessen zukünftige Konkurrenten Netflix, Amazon Prime sowie Apple & Co. bereits am 1. Januar ganz tapfer sein - der Free-TV-Sender Sat.1 zündet ein wahres Feuerwerk an Disney-Klassikern.

Wer alles mitbekommen will, muss früh aufstehen: Micky Maus wird den Disney-Marathon schon um 7.45 Uhr einleiten. Den ganzen Tag lang geht es dann weiter, und pünktlich zur Primetime wird die Neuauflage von "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (29) zum ersten Mal im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Emma Watson dürfte unzähligen Harry-Potter-Fans als Hermine noch in bester Erinnerung sein.

Zwischen Micky Maus und "Die Schöne und das Biest" dürfen sich die Fans auf zahlreiche Helden ihrer Kindheit freuen - von Aladdin bis Elsa und Anna aus der "Eiskönigin" ("Frozen"). Die Idee einer Adaptation von Hans-Christian Andersens Märchen "Die Schneekönigin" war bereits zu Walt Disneys Zeiten im Gespräch - seit 1937. Aber erst 2002 begann man bei Walt Disney Productions wieder mit der Planung des Projekts.

Disney-Filme auf Sat.1: Die Sendetermine an Neujahr

07.45 Uhr: " Micky Maus - Frühling gegen Winter"

- Frühling gegen Winter" 07.50 Uhr: " Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf"

- Der Letzte räumt die Erde auf" 09.40 Uhr: " Pixars Bao"

Bao" 09.45 Uhr: "Toy Story 3"

11.45 Uhr: " Pixars Lou"

Lou" 11.50 Uhr: "Aladdin"

Weitere Disney-Filme am 1.1.20 auf Sat.1 mit "Zoomania" oder "Eiskönigin"

13.40 Uhr: "Plötzlich Prinzessin"

15.55 Uhr: "Zoomania""

17.50 Uhr: "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren"

19.45 Uhr: "Die Eiskönigin: Party-Fieber"

20.15 Uhr: "Die Schöne und das Biest"

Filme 2020: Disney hat viel vor

Das kommende Jahr dürfte für Disney-Fans nicht langweilig werden: Da steckt offenbar bereits so einiges in der Pipeline. Insider berichten, dass dort satte 13 Neuverfilmungen anstehen - "Arielle" und "Mulan" sind für 2020 bereits offiziell bestätigt. (AZ)

