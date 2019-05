Scarlett Johansson hat sich mit Colin Jost verlobt

Auf der A9 bei Leipzig verunglückt ein Reisebus mit mehr als 70 Insassen an Bord. Eine Frau stirbt, viele sind schwer verletzt. Fiel der Fahrer in Sekundenschlaf?

War es Sekundenschlaf?

Busunglück auf der A9: Suche nach Unglücksursache läuft

Auf der Autobahn in Richtung München verunglückt ein Reisebus mit mehr als 70 Insassen an Bord. Eine Frau stirbt, neun Menschen sind schwer verletzt. Fiel der Fahrer in einen Sekundenschlaf?