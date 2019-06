vor 32 Min.

Schaurig schön: Wave-Gotik-Treffen in Leipzig startet

Zum Fürchten: Teilnehmer des Wave-Gotik-Treffens (WGT) setzen sich gerne schaurig in Szene.

Leipzig sieht schwarz - und zwar vier Tage lang: 20.000 Fans der "schwarzen Szene" feiern an Pfingsten beim Wave-Gotik-Treffen in der sächsischen Metropole.

Schwere Gewänder, prächtige Geschmeide werden angelegt, Mieder geschnürt und düsteres Make-up aufgetragen - die schwarze Szene feiert: In Leipzig findet an Pfingsten das Wave-Gotik-Treffen 2019 statt. Über 20.000 bleichgeschminkte „Weltschmerzler“ aus aller Welt verwandeln die Messestadt beim 28. Wave-Gotik-Treffen (WGT) bis Montag in einen eigenen Kosmos.

Der Begriff „schwarze Szene“ trifft dabei nur noch bedingt ins Schwarze. Das WGT ist längst nicht mehr nur düster, schaurig und ausschließlich schwarz wie zu Beginn Anfang der 1990er Jahre. Es hat sich zu einem Sammelbecken verschiedener Subkulturen gemausert: Steampunks, Fetischs aller Art oder Neofolks haben das Treffen friedlich unterwandert.

Eines haben alle Besucher des WTG 2019 in Leipzig gemeinsam: Sie fallen auf - und werden geknipst. Von den zahlreichen Fotografen und Schaulustigen, die sich rund um das WTG 2019 versammeln.

Viktorianisches Picknick zur Eröffnung des WTG 2019 in Leipzig

Einer der Höhepunkte zum Auftakt des WGT ist das Viktorianische Picknick, das am Freitag im Clara-Zetkin-Park auf dem Programm steht. Hunderte Teilnehmer kommen zum Essen, Trinken und Plaudern zusammen. Die meisten von ihnen in aufwendigen Kostümen.

200 Bands und Solokünstler werden beim WTG 2019 in Leipzig an etwa 40 Orten auftreten. Von Future-Pop bis Goth-Metal, von EBM bis Apocalyptic-Folk und mittelalterlichen Klängen - geboten wird ein breites musikalisches Spektrum.

Mit dabei sind unter anderem Joachim Witt, Goethes Erben, Cradle of Filth, Jonathan Bree, Das Ich, Fehlfarben, Lene Lovich Band, The Cassandra Complex und Jungstoetter.

WTG 2019: Star-Autor Sebastian Fitzek stellt neues Buch vor

Zudem gibt es beim WTG 2019 den Szenegottesdienst in der Peterskirche Leipzig, zahlreiche Ausstellungen, Führungen über den Leipziger Südfriedhof und einen Mittelaltermarkt. Bei den Lesungen haben sich Autoren mit Bezug zu den morbiden Themen der schwarzen Szene angesagt.

Die Highlights: Der Kriminalbiologe Mark Benecke, liest beim WTG 2019 aus seinem Buch "Mumien in Palermo" und Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, der seinen Psychothriller "Der Insasse" vorstellt. (AZ)

