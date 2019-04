Schauspieler Bradley Welsh in Edinburgh erschossen

Der britische Schauspieler Bradley Welsh, bekannt aus "T2 Trainspotting", ist in Schottland erschossen worden. Er wurde 42 Jahre alt.

Bradley Welsh, Schauspieler aus Großbritannien, ist in Edinburgh (Schottland) erschossen worden. Welsh ist aus dem Film "T2 Trainspotting" (2017) bekannt, wo er einen gangsterboss spielte. ist im schottischen Edinburgh erschossen worden.

Unbekannte hatten Bradley Welsh in der Nähe seines Wohnhauses in den Kopf geschossen, berichteten schottische Medien. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Schauspieler am Mittwochabend seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 42-jährige Welsh war früher als Boxer erfolgreich gewesen und hatte sich in Edinburgh in sozialen Projekten engagiert. Bradley Welsh wollte unter anderem Jugendliche von kriminellen Machenschaften abhalten.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. pic.twitter.com/3duKqBxvxO