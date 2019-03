09:00 Uhr

Schauspieler Jed Allan im Alter von 84 gestorben

Stars der Serie "Beverly Hills, 90210" trauern erneut um ein Cast-Mitglied. Wengie Tage nach Schauspieler Luke Perry ist nun Jed Allan gestorben.

Nur wenige Tage nach dem Tod des Schauspielers Luke Perry trauern die Stars der Kult-Serie "Beverly Hills, 90210" um ein weiteres Cast-Mitglied. Schauspieler Jed Allan, der in der 90er-Kultserie den Vater von Schüler Steve Sanders spielte, ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren, wie sein Sohn Rick Brown am Wochenende auf Facebook mitteilte.

Jed Allan spielte in "Beverly Hills, 90210" den Vater von Steve Sanders

Sein Seriensohn Ian Ziering schrieb auf Instagram: "Es ist so traurig zu hören, dass wir noch einen 90210-Kollegen verloren haben. Es war toll, mit ihm zu arbeiten. Er wird vermisst werden." Am 4. März starb bereits Luke Perry im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Er spielte in "90210" den Frauenschwarm Dylan McKay.

Allan war während seiner Karriere in mehreren bekannten Serien zu sehen, darunter "General Hospital", "Zeit der Sehnsucht", "Lassie" und "California Clan". Dort spielte er fünf Jahre lang (1988-1993) den Geschäftsmann C.C. Capwell. Der Schauspieler setzte sich bereits vor mehreren Jahren zur Ruhe und hinterlässt drei erwachsene Söhne. (dpa)

