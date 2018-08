19:00 Uhr

Schauspieler Vincent Cassel heiratet Model Tina Kunakey

Der französische Schauspieler Vincent Cassel, bekannt unter anderem aus "Ocean's 12", hat das Model Tina Kunakey geheiratet.

Vincent Cassel und Tina Kunakey haben geheiratet. Die beiden gaben sich am Freitag im Rathaus von Bidart an der Atlantikküste das Ja-Wort, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldete. Der Ort liegt in der Nähe von Biarritz im französischen Teil des Baskenlandes. Fotos zeigten die 21 Jahre alte Braut im weißen Hochzeitskleid, wie sie strahlend die Hand ihres 30 Jahre älteren Bräutigams hält.

Cassel ("Hass", "Ocean's 12") trug einen weißen Anzug mit einem rosa Hemd. Auf seinem Instagram-Account postete er ein Foto des Paars, das er mit "JA!", einem Herzen und einem Ring-Symbol beschriftete.

Cassel war früher mit der italienischen Schauspielerin Monica Bellucci verheiratet. Vor wenigen Tagen hatte er der italienischen Ausgabe von "Vanity Fair" auf die Frage geantwortet, warum er wieder heiraten wolle: "Es ist ein Versprechen, das man sich gibt, bevor man zusammen eine Familie gründet." (dpa)

