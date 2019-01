18:05 Uhr

Schauspielerin Doreen Dietel ist im Dschungelcamp 2019 Panorama

Zehn Jahre lang war Doreen Dietel in der Serie "Dahoam ist Dahoam" beim BR zu sehen. Zuletzt kümmerte sie sich hauptsächlich um ihr Café am Tegernsee. Ein Porträt.

Zehn Jahre lang spielte Doreen Dietel bei "Dahoam ist Dahoam" eine Hauptrolle. Von 2007 bis 2017 hatte sie die Figur Trixi Preissinger verkörpert. Auch im Privatleben gibt sich die Schauspielerin heimatverbunden. In Ostdeutschland aufgewachsen, ist Dietel mittlerweile am Tegernsee heimisch geworden. Dort betreibt sie seit zwei Jahren ein Café, wie sie TV-Sender RTL erzählt, der die Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausstrahlt.

Doreen Dietel geht gut vorbereitet ins Dschungelcamp 2019

In den Dschungel geht Doreen Dietel, Mutter eines Sohnes, als Single. Von ihrem Lebensgefährten habe sie sich im Guten getrennt. Auf das Dschungelcamp ist Doreen Dietel durch ihre Kindheit schon gut vorbereitet. Aufgewachsen ist sie in der ehemaligen DDR auf einem Bauernhof. Dort habe sich auch schon einmal Schweineblut getrunken - damit könne man sie also bei einer Dschungelprüfung zumindest nicht schocken.

Doreen Dietel hat als Schauspielerin bereits in zahlreichen Formaten mitgewirkt, unter anderem in diversen Tatorten, bei Cobra 11, Der Bulle von Tölz oder dem TV-Film "Forever Young". Auf ihrer Internetseite bezeichnet sich Doreen Dietel als "Powerfrau und Mutter durch und durch". Sie trage ihr Herz auf der Zunge und Intrigen sein ihr ein Greuel, schreibt die 44-Jährige. Am meisten vermissen werde sie im Dschungel wohl ihren Sohn.

12 Bilder Dschungelcamp 2019: Das sind die Kandidaten Bild: Arya Shirazi, MG RTL D

Die übrigen Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Leila Lowfire

Die 25-Jährige könnte für spannende Gespräche am Lagerfeuer sorgen. Sie spricht in ihrem Podcast namens "Besser als Sex" mit ihrer Freundin Ines Anioli über pikante Themen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Chris Töpperwien

2012 gehörte Chris Töpperwien zu den Protagonisten der Doku-Soap-Reihe "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" des Fernsehsenders VOX. Mehrmals wurde über sein Leben und seine Arbeit in Los Angeles berichtet. Entdeckt worden war er von Reportern des Sat1-Frühstücksfernsehens. Bei Dreharbeiten in der Filmmetropole erfuhren sie vom Currywurst-Truck des Kölners und begleiteten Töpperwien für eine Reportage über mehrere Tage.

Gisele Oppermann

2008 nahm die heute 31-Jährige bei „Germany's next Topmodel“ teil. Dort fiel sie allerdings weniger durch ihr Talent als Model, sondern mehr durch ihre emotionalen Ausbrüche auf. Auch im Anschluss an die Castingshow blieben große Erfolge als Model aus. Schlagzeilen machte sie jedoch trotzdem, wenn auch vor allem wegen Ärgers mit der Justiz. Mehr über Gisele Oppermann lesen Sie hier: So hat sich die GNTM-Heulsuse verändert

Felix van Deventer

Felix van Deventer ist Kandidat im Dschungel. Bereits seit vier Jahren spielt der 22-Jährige die Rolle des "Jonas Seefeld" bei "Gute Zeiten schlechte Zeiten".

Sandra Kiriasis

Bobpilotin Sandra Kiriasis holte in ihrer Karriere sieben Weltmeistertitel und war 2006 Olympiasiegerin. Eisige Temperaturen ist sie also gewöhnt. Wie sie hingegen mit den hohen Temperaturen in Australien zurechtkommt, wird sie im Dschungelcamp unter Beweis stellen.

Doreen Dietel

Die Schauspielerin Doreen Dietel ist unter anderem aus "Dahoam is Dahoam" bekannt. Von 2007 bis 2017 hatte sie die Figur Trixi Preissinger verkörpert. Sie hat aber auch schon beim "Tatort" und bei "SOKO 5113" mitgespielt.

Tommi Piper

Der Name Thomas (Tommi) Piper sagt Ihnen nichts? Die Stimme des Synchronsprechers könnten Ihnen trotzdem vertraut sein. Der heute 77-Jährige hatte dem plüschigen TV-Außerirdischen Alf von 1986 bis 1990 seine deutsche Stimme geliehen.

Bastian Yotta

Der 41-Jährige ist Selfmade-Millionär und tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder im Fernsehen auf - unter anderem bei "Adam sucht Eva". Eigentlich heißt er Bastian Gillmeier, hat mit dem Nachnamen Yotta aber eine eigene Marke geschaffen. Früher war er auch zusammen mit seiner damaligen Partnerin Maria Hering als die "Yottas" im TV zu sehen - 2016 trennte sich das Paar aber.

Evelyn Burdecki

Die 30-Jährige aus Düsseldorf war beim Bachelor dabei und suchte auch noch einmal bei "Bachelor in Paradise" im TV nach der Liebe. Nun kann sie im Dschungel weitersuchen.

Sibylle Rauch

Die frühere Porno-Darstellerin und Schauspielerin Sibylle Rauch gehört zu den Dschungelcamp-Kandidatinnen. In den 1980er Jahren galt die heute 58-Jährige als Sex-Symbol in Deutschland. Bekannt wurde sie vorallem durch ihre Rolle in vier Filmen der "Eis am Stiel"-Reihe. Später spiele sie auch in Hardcore-Pornofilmen mit. Ende der 1990er Jahre zog sie sich dann aus dem Filmgeschäft zurück und tritt seitdem nur noch selten in der Öffentlichkeit auf.

Domenico de Cicco

Auch Domenico de Cicco ist Kandidat im Dschungelcamp. Der 35-Jährige machte in diesem Jahr bei der Sendung "Bachelor in Paradise" mit. Dort galten der Italiener und Evelyn Burdecki als Traumpaar. Danach trennte sich Burdecki aber von ihm, da eine andere Frau ein Kind von Domenico de Cicco erwartete. Das verspricht spannende Gespräche am Lagerfeuer im Dschungelcamp.

Peter Orloff

Eigentlich sollte Günther Krause ins Dschungelcamp, der von 1991 bis 1993 Bundesverkehrsminister war. Aus seiner Teilnahme wird aber nichts - er soll durch den medizinischen Check gefallen sein. Krause soll bereits seit Jahren an Herzproblemen leiden. Für ihn kommt nun der Schlagersänger Peter Orloff in den Dschungel. Ein Porträt des "Ein Mädchen für immer"-Interpreten lesen Sie hier.

