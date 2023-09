"Harry Potter"-Star Bonnie Wright ist Mutter geworden

Vor einem Jahr gaben sich Bonnie Wright und ihr Partner Andrew Lococo das Ja-Wort. Jetzt erblickte der Sohn der beiden das Licht der Welt.

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright, aus der "Harry Potter"-Filmreihe durch ihre Rolle als Ginny Weasley bekannt, ist Mutter geworden. "Sagt Hallo zu Elio Ocean Wright Lococo", schrieb die 32-Jährige auf Instagram zu einem Foto des Jungen. "Andrew und ich sind so verliebt in unsere Sonne". Im März 2022 hatten sich Wright und der US-Amerikaner Andrew Lococo auf einer Farm in Kalifornien das Ja-Wort gegeben. Wright teilte weiter mit, dass das Baby am 19. September bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen sei.

Fans und Kollegen gratulierten auf Instagram zu der Geburt. Auch "Harry Potter"-Schauspielerin Evanna Lynch und James Phelps, der in der Serie Ginny Weasleys Bruder Fred spielte, schickten Glückwünsche.

Wright hatte ab 2001 in allen acht "Harry Potter"-Filmen mitgespielt. Die Reihe um die Zauberschüler Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) nach den Büchern der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling ging 2011 mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" zu Ende.

(dpa)