vor 16 Min.

Schauspielerin und Regisseurin Lis Verhoeven ist tot

Lis Verhoeven ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 88 Jahren. Sie stammt aus einer berühmten Theater- und Filmfamilie.

Bereits am vergangenen Dienstag ist die Schauspielerin und Theaterregisseurin Lis Verhoeven im Alter von 88 Jahren gestorben. Als Todesursache nannte ihre Tochter Stella Adorf einen Schlaganfall.

Lis Verhoeven ist tot: Sie war eine äußerst vielseitige Schauspielerin

Lis Verhoeven stammte aus einer prominenten Film- und Theaterfamilie. Sie war die Tochter des Schauspielers und Regisseurs Paul Verhoeven ("Das kalte Herz") und der Schauspielerin Doris Kiesow. Ihr Bruder war der Filmregisseur Michael Verhoeven ("Die weiße Rose"), der mit der Schauspielerin Senta Berger ("Kir Royal") verheiratet ist.

Aus ihrer kurzen Ehe mit dem Schauspieler Mario Adorf stammt die Tochter Stella Maria Adorf, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet. Lis Verhoeven und Mario Adorf hatten sich 1962 bei einer Theatertour mit dem Südstaaten-Drama "Endstation Sehnsucht" von Tennessee Williams kennengelernt.

Nach ihren ersten Engagements in Frankfurt und in München wurde sie freischaffende Schauspielerin. Sie trat nun an verschiedenen deutschen Theatern in Berlin, Köln und München auf, häufig auch bei Theatertourneen, wo sie beispielsweise die Stella in "Endstation Sehnsucht " verkörperte. Bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall war sie unter anderem die Julia in "Romeo und Julia".

Mit 88 gestorben: Auch als Regisseurin hatte Lis Verhoeven große Erfolge

Als Regisseurin debütierte sie 1980 in der freien Theaterszene in München. Zu ihren Regiearbeiten zählen Arnolt Bronnens "Vatermord", Peter Turrinis "Josef und Maria", Tschechows "Der Kirschgarten" und Ionescos "Die Nashörner"). Von 1994 bis 2004 war sie Intendantin der Kreuzgangspiele Feuchtwangen, wo sie unter anderem "Romeo und Julia" und "Don Carlos" inszenierte.

Lis Verhoeven wirkte in zahlreichen Fernsehspielen und Serien mit. Außerdem arbeitete sie als Synchronsprecherin und gab Dichterlesungen. Als Schauspiel-Lehrerin wirkte sie zuletzt an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern. (AZ, dpa)

