vor 20 Min.

Schiff mit Tausenden Schafen im Schwarzen Meer gekentert

Im Schwarzen Meer ist ein Frachter gesunken. An Bord waren viele Tausend Schafe, die nach Saudi-Arabien verschifft werden sollten. Nicht alle konnten gerettet werden.

Ein Frachter mit 14.600 lebenden Schafen an Bord ist im Becken des rumänischen Schwarzmeer-Hafens Midia gekentert. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Allerdings seien viele Schafe im Meer verendet, sagte Gabriel Paun, Europa-Leiter der Organisation "Animals International", rumänischen Medien. Rettungskräfte versuchten am Montag, möglichst viele der Tiere zu retten, erklärte das Veterinäramt ANSVSA. In der Nähe des Hafens seien die Schafe anschließend mit Futter versorgt worden.

Der Frachter unter der Flagge der pazifischen Inselgruppe Palau sollte die Schafe nach Saudi-Arabien bringen. Aus noch ungeklärten Gründen kam das Schiff am Sonntag beim Start ins Schlingern und kippte zur Seite. Das Transportministerium ordnete eine Untersuchung an.

Kam der Frachter aus dem Gleichgewicht?

"Animal International" vermutet, dass das Schiff überladen gewesen sein könnte. Medien spekulierten, dass die Ladung auf dem Schiff womöglich falsch verteilt gewesen und der Frachter deshalb aus dem Gleichgewicht gekommen sei. Das Veterinäramt erklärte, die Tiere und deren Futter seien ordnungsgemäß auf das Schiff geladen worden und hätten dort ausreichend Platz gehabt. (dpa)

