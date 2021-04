Schitt’s Creek auf Sky: Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Schitt’s Creek" steht bei Sky Ticket zum Abruf bereit. Start, Handlung, Folgen und Besetzung - hier verraten wir Ihnen alles Wichtige zum Start der Serie.

Bei Sky Ticket ist "Schitt’s Creek" - eine mehrfach preisgekrönte Comedy-Serie - zu sehen. Den Machern gelang es, jede der sieben Emmy-Kategorien zu gewinnen und mit ihrem Konzept Kult-Status zu erreichen.

Insgesamt wurden bereits sechs Staffeln von "Schitt’s Creek" gedreht. Nun hat auch Sky Ticket die Geschichte um die skurrile Familie Rose in ihr Repertoire aufgenommen und startet in diesem Frühjahr mit Staffel 1.

Seit wann läuft Staffel 1 von "Schitt’s Creek"? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler und Schauspielerinnen bilden den Cast? Alle Infos zu Start-Termin, Handlung und Besetzung erhalten Sie hier.

Start: Seit wann ist "Schitt’s Creek" bei Sky Ticket in Deutschland zu sehen?

Sky hatte den Start der Serie für den 7. April 2021 angekündigt. Seitdem stehen alle Folgen aus Staffel 1 der Serie zum Abruf bereit.

Der Streamingdienst Sky Ticket kann von Kunden ganz flexibel und ohne längerfristige Vertragsbindung genutzt werden. Dort können Kunden sowohl Sky Originals als auch Serien von Partnern wie HBO, Kinofilme und Sportveranstaltungen abrufen - ganz ohne den Abschluss eines Jahres-Abos. Auch ein eigener Receiver ist bei Sky Ticket nicht nötig.

Laut Sky fallen für das "Entertainment"-Paket mit Serien 7,49 Euro im ersten Monat und 9,99 Euro in den jeweils weiteren Monaten an. Sollten Sie sich für das "Entertainment & Cinema"-Paket, entscheiden, fallen 10,99 Euro im ersten, bzw. 14,99 Euro in den weiteren Monaten an - allerdings können Sie damit zusätzlich auf Kinofilme zugreifen. Sky Ticket ist jederzeit monatlich kündbar.

"Schitt’s Creek" können Sie zudem linear auf Sky Comedy sehen. Dort wird die Serie ebenfalls ab dem 7.4.21 ausgestrahlt.

Handlung: Worum geht es bei "Schitt’s Creek"?

"Schitt’s Creek" handelt von der vermögenden Familie Rose, die durch ein Fehlverhalten ihres Managers all ihr Hab und Gut verliert. Die nun mittellose Familie ist gezwungen, in das kleine Städtchen Schitt’s Creek zu ziehen, das Vater Johnny einst aus Spaß gekauft und seinem Sohn zum Geburtstag geschenkt hatte.

Die ehemals glamouröse Familie, bestehend aus Vater Johnny, seiner Ehefrau Moira, Sohn David und Tochter Alexis, muss fortan ihren Alltag in zwei Zimmern eines heruntergekommenen Motels bestreiten und versuchen, sich in dem überschaubaren Städtchen ein neues Leben aufzubauen.

Episoden: Die Folgen der ersten Staffel von "Schitt’s Creek" im Überblick

Staffel 1 von "Schitt’s Creek" beinhaltet 13 Episoden mit einer Länge von je ca. 22 Minuten. Das sind die Titel der Folgen:

Willkommen in der Kleinstadt Ein grauenvoll geselliger Abend Das Ortsschild Meine lieben Rabeneltern Hüttenzauber Lampenfieber Verwöhntag Das exklusive Geschäftsmodell Leben und sterben in Schitt’s Creek Je oller, je doller Freundschaft Plus-Minus Die total überraschende Überraschungsparty Kaff zu verkaufen

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Schitt’s Creek"

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler bilden den Haupt-Cast von "Schitt’s Creek":

Rollenname Darsteller/Darstellerin Johnny Rose Eugene Levy Moira Rose Catherine O’Hara David Rose Daniel Levy Alexis Rose Annie Murphy Roland Schitt Chris Elliott Jocelyn Schitt Jennifer Robertson Stevie Budd Emily Hampshire Twyla Sands Sarah Levy Mutt Schitt Tim Rozon Ted Mullens Dustin Milligan Patrick Brewer Noah Reid

Trailer zu "Schitt's Creek"

(AZ)

