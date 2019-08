vor 8 Min.

Schlägerei bei Einschulung in Unna: Drei Verletzte

Die Polizei ermittelt nach der Schlägerei bei einer Einschulung in Unna.

In Unna ist es bei einer Einschulung zu einer Schlägerei gekommen, bei der es drei Verletzte gab. Bei dem Streit ging es wohl um Fotos.

Die Einschulung ist für Kinder ein ganz besonderer Tag. In Unna lief die Feier aber völlig aus dem Ruder: Zwei Familien lieferten sich nach Angaben der Polizei eine Schlägerei mit Slalomstangen und Turnstäben, die für einige der Beteiligten im Krankenhaus endete.

Schlägerei in Unna: Gewalt bei Einschulung

Es war in Unna für 73 Kinder der erste Schultag. Die Kleinen und ihre Angehörigen feierten das gerade bei der Einschulung in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Grundschule an der Weddinghofer Straße, als es gegen 10.45 Uhr zu der Schlägerei kam.

Auslöser des Streits waren wohl Fotos. Über das Fotografien bei Einschulungen wurde in den vergangenen Wochen bundesweit immer wieder diskutiert. Einige Schulen verbieten es nämlich wegen des Datenschutzes. Das hatte schon bei so manchen Eltern für Frust und Kritik gesorgt.

In Unna löste ein Streit um Fotos die Handgreiflichkeiten aus. Wie die Polizei mitteilt, gingen zwei Familien mit Slalomstangen und Turnstäben aufeinander los. Drei Beteiligte wurden so sehr verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Verletzte bei Einschulung in Unna: Polizei ermittelt nach Schlägerei

Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei bei der Einschulung in Unna schon vorbei. Nun laufen die Ermittlungen. Die Beteiligten müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. (dpa)

