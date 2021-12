"Schlag den Star": Alexander Herrmann gegen Ruth Moschner - alles rund um Sendetermin und Übertragung

"Schlag den Star" geht heute in eine neue Runde. In dieser Ausgabe treffen Alexander Herrmann und Ruth Moschner aufeinander. Dieser Artikel liefert Ihnen alles rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Heute am 18. Dezember wird es eine neue Folge von "Schlag den Star" zu sehen geben. In der kommenden Ausgabe treffen Alexander Herrmann und Ruth Moschner aufeinander. Im direkten Duell konkurrieren die beiden Prominenten in bis zu 15 Runden um den Sieg. Bei "Schlag den Star" kommt es nicht nur auf sportliches Können an, sondern die Kandidaten müssen auch auf ihr Allgemeinwissen und logisches Denken zurückgreifen. Auf den Sieger oder die Siegerin wartet am Ende ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Möchten Sie wissen, wann und wo "Schlag den Star" zu sehen ist, ob es eine Wiederholung geben wird und was sich die beiden Kandidaten bereits im Vorfeld zu sagen haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Schlag den Star": Alexander Herrmann vs. Ruth Moscher - Sendetermin

Die neue Folge von "Schlag den Star", in der Alexander Herrmann und Ruth Moschner gegeneinander antreten werden, wird heute am 18. Dezember 2021 zu sehen sein.

Wo gibt es "Schlag den Star" zu sehen? Übertragung im TV oder Stream?

"Schlag den Star" wird am 18. Dezember live beim Sender ProSieben zu sehen sein. Alexander Herrmann und Ruth Moschner werden die Duelle zur Prime-Time ab 20.15 Uhr austragen. Alternativ wird es die aktuelle Ausgabe von "Schlag den Star" auch bei Joyn im Stream zu sehen geben. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? "Schlag den Star"

"Schlag den Star" Wann? 18. Dezember 2021, 20.15 Uhr

18. Dezember 2021, 20.15 Uhr Wo? ProSieben (live), Joyn (Stream)

(live), (Stream) Wer? Alexander Herrmann vs. Ruth Moschner

"Schlag den Star": Alexander Herrmann - Ruth Moschner: Wiederholung

Falls Sie am 18. Dezember 2021 um 20.15 Uhr verhindert sein sollten, bietet der Sender die Möglichkeit "Schlag den Star" zwischen Alexander Herrmann und Ruth Moschner nachträglich anzusehen. Die Wiederholung gibt es, wie den Stream, auf Joyn zu sehen.

Alexander Herrmann gegen Ruth Moschner bei "Schlag den Star"

In der neuesten Ausgabe von "Schlag den Star" treffen Alexander Herrmann und Ruth Moschner aufeinander. Ruth Moschner ist als Fernsehmoderatorin bekannt. Die beiden Prominenten äußerten sich bereits schon vor der Show und machten dem anderen eine Kampfansage:

"Lieber Alexander, einen guten Geschmack hast du ja, zumindest bei Deiner Gegnerin. Diesmal gibt's für Dich zu Weihnachten keine Rute, sondern eine Ruth. Du bist ein richtiges Schnitzel! Und was macht man mit Schnitzeln? Richtig, man haut sie in die Pfanne! Pass auf, nach unserem Duell siehst du mehr als nur zwei Sterne!"

"Liebe Ruth, vergiss deinen Kajalstift und die Mascara nicht. Damit du dann nachziehen kannst - wenn du weinst, weil du verlierst. Ich freu mich: das wird so schön, wenn ich dann gewinne!"

Die neue Ausgabe von "Schlag den Star" zwischen Alexander Herrmann und Ruth Moschner wird von Elton moderiert. Ron Ringguth wird kommentieren.

