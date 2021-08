Schlag den Star: Evelyn Burdecki gegen Sophia Thomalla im Duell

Bei "Schlag den Star" treten diesmal Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla gegeneinander an. Hier erfahren Sie alles Wichtige zum TV-Duell.

"Schlag den Star" geht heute in eine neue Runde. Mit Sophia Thomalla und Evelyn Burdecki stehen sich diesmal zwei echte Power-Frauen im direkten Duell gegenüber. Beim TV-Format gilt es nicht nur mit körperlicher Stärke und Ausdauer zu überzeugen, sondern auch Köpfchen zu beweisen. Wer kann sich in den verschiedenen Disziplinen die entscheidenden Punkte sichern und den Sieg sein Eigen nennen?

Hier in unserer Vorschau zu "Schlag den Star" erfahren Sie alles Wichtige über den Sendetermin, die Übertragung und natürlich über die beiden Kandidatinnen der heutigen Show.

"Schlag den Star" heute: TV-Termin und Übertragung - Vorschau

"Schlag den Star" geht am heutigen Samstag, 28.8.21, in eine neue Runde. Ab 20.15 Uhr können Sie die Sendung live im TV auf ProSieben mitverfolgen. Zudem steht die Sendung zeitgleich im online Live-Stream bei Joyn zur Verfügung. Dort kann die Show auch nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung abgerufen werden.

Wie läuft der Wettkampf bei "Schlag den Star" ab? Das Prinzip der Show ist einfach: Die Kandidatinnen müssen sich den verschiedensten Disziplinen im direkten Duell stellen, darunter Wissensaufgaben, Sportspiele, Geschicklichkeitsspiele oder auch Schätzfragen. Nach jedem Spiel wird die zu erspielende Punktzahl erhöht. So erhält die Siegerin des ersten Spiels einen Punkt, die Siegerin des zweiten Spiels zwei Punkte und so weiter. Nach maximal 15 Spielrunden steht die Siegerin des Wettkampfes fest und sie kann sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen.

Wie üblich wird Moderator Elton durch die Sendung führen. Kommentiert wird das Geschehen der Sendung von Ron Ringguth.

"Schlag den Star": Das ist Kandidatin Sophia Thomalla

Sophia Thomalla wurde am 6. Oktober 1989 in Ost-Berlin geboren. Ihr Name dürfte vielen vor allem durch ihre Mutter, die Schauspielerin Simone Thomalla bekannt sein. Ihre ersten sieben Lebensjahre verbrachte Sophia Thomalla in Berlin, ehe sie gemeinsam mit ihrer Mutter mehrere Male den Wohnort wechselte. Während ihrer Jugend betrieb die 31-Jährige intensiv Kickboxen und absolvierte einige Amateurkämpfe in der Sportart.

Im Jahr 2007 entschied sie sich, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten und absolvierte ein Schauspielstudium in Bochum. Bereits ein Jahr vorher war sie in kleineren Rollen immer wieder im TV zu sehen. Aktuell arbeitet Sophia Thomalla nach wie vor als Schauspielerin und verdient zudem als Moderatorin und Model ihr Geld.

Sophia Thomalla Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

"Schlag den Star": Evelyn Burdecki im Porträt

Evelyn Burdecki trat erstmals durch Formate wie "Take me Out" oder "Der Bachelor" öffentlich in Erscheinung. Doch spätestens nachdem die gebürtige Düsseldorferin 2019 das Dschungelcamp für sich entschied, ist die Blondine den meisten TV-Zuschauern bekannt.

Ihre leicht naive Art machte die Blondine berühmt brachte ihr zahlreiche Fans ein. Dennoch hat die 32-Jährige einiges auf dem Kasten: Mit der bestanden Fachhochschulreife sowie einer Ausbildung als Fitnesstrainerin hat Evelyn Burdecki gute Chancen im Wettkampf gegen Sophia Thomalla.

Evelyn Burdecki Foto: Britta Pedersen, dpa

(AZ)