"Schlag den Star": Jenke von Wilmsdorff gegen Bülent Ceylan

"Schlag den Star" ist heute mit einer neuen Ausgabe im TV zu sehen. Dieses Mal treten Jenke von Wilmsdorff und Bülent Ceylan gegeneinander an. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr dazu.

"Schlag den Star" geht in die nächste Runde: Heute stehen sich Jenke von Wilmsdorff und Bülent Ceylan im direkten Duell gegenüber. Die beiden Kandidaten müssen neben ihren sportlichen Leistungen auch Köpfchen beweisen, um am Ende als Sieger aus der Spielshow zu gehen.

Wann läuft die Sendung? Wie ist das Spielprinzip? Alle wichtigen Infos zu "Schlag den Star" sowie den Kandidaten verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

"Schlag den Star": TV-Termin und Übertragung - Vorschau

Die neue Ausgabe von "Schlag den Star" ist heute am Samstag, 17. Juli 2021, auf ProSieben zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV kann die Sendung auch live im Stream auf Joyn verfolgt werden. Dieser Dienst steht für Kunden kostenlos zur Verfügung. Sollten Sie allerdings auf Werbung verzichten und das Programm in HD-Qualität genießen wollen, ist der Abschluss eines Premium-Abonnements nötig. Für Joyn+ fallen nach einem kostenlosen Probemonat laut Anbieter 6,99 Euro monatlich an.

"Schlag den Star": So läuft die Sendung ab

Das Prinzip von "Schlag den Star" gestaltet sich einfach: In maximal 15 Spielen treten die beiden Kandidaten gegeneinander an. Dabei müssen sie ihre Fähigkeiten in allen möglichen Disziplinen unter Beweis stellen, darunter unter anderem Sport und Ausdauer, Allgemeinwissen oder Reaktionsfähigkeit. Pro Spiel werden unterschiedlich viele Punkte vergeben: Im ersten Spiel nur ein Punkt, im zweiten Spiel zwei Punkte - bis hin zu 15 Punkten im finalen Spiel. Wer am Ende der Show die meisten Punkte auf sein Konto verbuchen konnte, geht als Gewinner aus dem Studio, inklusive der 100.000 Euro Preisgeld.

Die Moderation übernimmt auch in dieser Ausgabe wie gewohnt der ehemalige Raab-Praktikant Elton. Kommentiert wird das Geschehen von Ron Ringguth.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"Schlag den Star": Das sind die Kandidaten

Jenke von Wilmsdorff hat bereits das ein oder andere Mal bewiesen, dass er hart im Nehmen ist. Bei seinen TV-Experimenten ging er des Öfteren an seine physischen und psychischen Grenzen und zeigte sein immenses Durchsetzungsvermögen. Nachdem er sich im TV gefährlichen Selbstversuchen zu gesellschaftsrelevanten Themen wie Alkoholismus, Drogensucht oder Esstörungen aussetzte, möchte er nun auch Bülent Ceylan seine mentale und körperliche Stärke zeigen und ihn in die Schranken weisen.

"Natürlich kenne ich Cülent Beylan! Für mich einer der besten Comedians nach Teddy, Anke Engelke, Max Giermann und Kommissar Rex", reagiert er provokant auf seinen Gegner vor dem Duell.

Jenke von Wilmsdorff Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Bülent Ceylan schafft es als einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands regelmäßig tausende Fans bei seinen Auftritten zu begeistern. Dass auch er bereit ist, alles zu geben, macht er bereits vor der Sendung deutlich: "Lieber Jenke, du hast dich schon krassen Prüfungen gestellt, doch die Bülent-Prüfung ist krasser. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du wieder ganz schön alt aussehen", womit er gewitzt auf ein Experiment seines Kontrahenten anspielt, in dem sich dieser einer Schönheitsoperation unterzog.

Bülent Ceylan Foto: Sophia Kembowski, dpa (Archivbild)

Wer in der nächsten Sendung "Schlag den Star" letztlich als Sieger hervorgeht, erfahren Zuschauer am 17. Juli 2021 ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

(AZ)