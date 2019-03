vor 8 Min.

"Schlag den Star": Lucas Cordalis gegen Paul Janke

Heute Abend um 20:15 Uhr treten bei "Schlag den Star" auf ProSieben der ehemalige Bachelor Paul Janke und Global Gladiator Gewinner Lucas Cordalis gegeneinander an.

In der zweiten Sendung von "Schlag den Star" in diesem Jahr kämpfen zwei sportliche Männer um den Sieg. Paul Janke hat früher in der Oberliga Nord Fußball gespielt und auch Lucas Cordalis ist nicht unsportlich, was er zuletzt in der Show "Global Gladiators" unter Beweis stellte. Die beiden treten in bis zu 15 Runden gegeneinander an. Dabei geht es jedoch nicht nur um körperliche Fitness. In den immer wieder neuen Spielen müssen die Kandidaten auch mit Geschick und Köpfchen trumpfen. Im Februar standen sich Popsänger Sasha und Koch Tim Mälzer bei "Schlag den Star" gegenüber. Hier konnte sich Sasha klar mit 71:34 Punkten durchsetzen. Wer wird heute bei "Schlag den Star" gewinnen? Das Hamburger Nordlicht Paul Janke oder der auf Mallorca lebende Lucas Cordalis?

"Schlag den Star": Der Kandidat Paul Janke

Seine TV-Karriere begann der 37-Jährige Hamburger 2012 als "der Bachelor" in der gleichnamigen RTL-Serie. Nach seinem Erfolg als Bachelor war der fitte Ex-Fußballer immer öfter im Fernsehen zu sehen. Unter anderem in folgenden Formaten: "Das Perfekte Promi Dinner", "Let's Dance", "Promi Big Brother", "Shopping Queen" und "Grill den Henssler". In seinem neusten Projekt lässt der Ex-Bachelor die Kleider fallen: Als Stripper bei den Chippendales wird Paul Janke 2019 in insgesamt 36 Städten in Deutschland zu sehen sein.

"Schlag den Star": Der Herausforderer Lucas Cordalis

Der 51 Jährige will sich heute Abend bei "Schlag den Star" gegen den über 10 Jahre jüngeren Paul Janke durchsetzen. Als Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis kommt Lucas schon früh mit Musik in Berührung und tritt als Chorsänger in Liedern seines Vaters auf. Seit 2014 ist er mit Daniela Katzenberger zusammen und zog mit ihr und der gemeinsamen Tochter 2016 nach Mallorca. Er war bereits in anderen Raab-Produktionen wie dem Promiboxen und der Wok-WM 2015 zu sehen. In einem Video, das Daniela Katzenberger auf Instagram gepostet hat, macht Cordalis dem Ex-Bachelor eine Kampfansage: "Ich habe heute leider keine Rose für dich!"

(AZ)

