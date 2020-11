vor 16 Min.

Schlag den Star: Stefanie Hertel gegen Cathy Hummels - Das Duell heute

"Schlag den Star" läuft heute am 21.11.20 mit einer neuen Folge im TV. Das Duell heißt: Stefanie Hertel gegen Cathy Hummels. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr dazu.

Von Elisa Jebelean

"Schlag den Star" läuft am heutigen Samstag mit einer neuen Folge im TV bei ProSieben. In den Ring treten zwei Hammerfrauen mit H: Hertels gegen Hummels lautet das Duell. Hier in der Vorschau erhalten Sie Infos rund um die beiden Kandidatinnen, der Übertragung live im TV und Stream und dem TV-Termin.

"Schlag den Star" heute: TV-Termin und Übertragung - Vorschau

Die neue Folge von "Schlag den Star" ist am Samstag, 21. November 2020, um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben zu sehen. Die Sendung ist als Wiederholung auch auf dem Streaming-Dienst Joyn abrufbar - unabhängig von Sendeterminen und Sendezeit. Prinzipiell ist der Service kostenlos, wer "Stefanie Hertel vs. Cathy Hummels" aber ohne Werbung streamen möchte, müsste sich die Premium-Version Joyn+ zulegen.

"Schlag den Star" hat folgende Regeln: Die Kandidatinnen Stefanie Hertel und Cathy Hummels werden sich rundenweise duellieren - je nach Punkten, kommt es zu maximal 15 Runden. Die Gewinnerin erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wie gewohnt wird Elton als Moderator durch die Show führen.

"Schlag den Star" am 21.11.20: Das ist Cathy Hummels

Catherine Fischer-Hummels wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren. Die 32-Jährige wurde vor allem als Spielerfrau bekannt, denn sie ist die Eherfrau von Mats Hummels. Das war für sie allerdings nicht immer leicht: "Die Öffentlichkeit trat mich damals mit Füßen", so die Moderatorin und Influencerin. In ihrem neuen Buch "Mein Umweg zum Glück" schildert sie ihre Erfahrungen mit dem Leben im Rampenlicht und einer langjährigen Depression, die bereits in Schulzeiten begann. Die 32-Jährige lässt sich allerdings nicht unterkriegen und will nun nicht nur ihre mentale, sondern auch ihre körperliche Stärke bei "Schlag den Star" beweisen. Sie macht Stefanie Hertel eine deutliche Ansage: "Stefanie, ich hab einen Job für dich: Nach 'Schlag den Star' kannst du die Siegerhymne auf mich singen."

Cathy Hummels, Influencerin und Moderatorin, erzählt offen von ihrer Krankheit: Sie litt unter Depressionen. Bild: Lino Mirgeler, dpa

"Schlag den Star": Stefanie Hertel im Kurzporträt

Stefanie Hertel wurde am 25. Juli 1979 in Sachsen geboren und vor allem durch ihre Karriere als Schlagersängerin bekannt. Musikalisch will sich die 41-Jährige allerdings nicht festgelegen: "Ich mache alles. Für mich hat Musik keine Grenzen", sagte sie in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie liebe zwar Schlager, singt aber auch gerne rockige Songs, was sie auch bei ihrer Teilnahme an Staffel 1 von "The Masked Singer" bewiesen hat. Als Panther schaffte sie es bis auf den sechsten Platz. Immer wieder ist sie in deutschen TV-Sendungen zu sehen - nun auch bei "Schlag den Star". "Cathy, Du warst bei 'Let’s dance'‘ - ich auch. Du bist Moderatorin – ich auch. Du bist sportlich – ich auch. Also Cathy, was du kannst, kann ich schon lange. Der Countdown läuft! Wir seh‘n uns im Ring", lautet ihre Kampfansage an Gegnerin Cathy Hummels.

Stefanie Hertel mag viele verschiedene Musikrichtungen. Bild: Bodo Schackow, dpa

