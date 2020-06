"Schlag den Star": Sylvie Meis gegen Lilly Becker gestern am 6.6.2020

09:10 Uhr

"Schlag den Star" lief gestern am 6.6.20 auf ProSieben. Dabei stiegen zwei Promi-Damen in den Ring: Lilly Becker gegen Sylvie Meis. Infos zur ProSieben-Show hier im Nachbericht.

"Schlag den Star" ging am gestrigen 6.6.20 in die nächste Runde - ohne Publikum, dafür aber live und mit hochkarätigen Kandidatinnen. In der ProSieben-Show traten dieses Mal zwei Holländerinnen gegeneinander an: Sylvie Meis traf auf Lilly Becker. Welches der Models sich den Sieg holen konnte, lesen Sie hier in unserem Nachbericht. Dazu: Alle Infos zur Sendung.

Bereits im Vorfeld der Sendung flogen bereits die Fetzen: Becker kündigte an, Meis schneller abzuservieren, "als du es bei deinen zahlreichen Exfreunden getan hast". Meis hat nach eigener Aussage "schon ganz andere Kaliber für mich tanzen lassen".

Am Ende wurde es zwischen den beiden Holländern ein unterhaltsames Duell. Zwar konnte Sylvie Meis zu Beginn des Abends die ersten Spiele für sich entscheiden, doch auch Lilly Becker machte Punkte. Die Entscheidung fiel schließlich bei Spiel 13: Bei "Der Ring" galt es, mit einem kleinen Holzring einen Stift zu treffen - das gelang Meis besser. Sie holte sich den Gesamtsieg mit einem Punktestand von 63:28 und damit das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Nachbericht zu "Schlag den Star": Das ist Lilly Becker

Lilly Becker arbeitet erfolgreich als Model und war viele Jahre mit dem Tennis-Star Boris Becker verheiratet. Zunehmende Bekanntheit erlangte sie in diverse TV-Shows. Der Erfolg war ihr allerdings nicht in die Wiege gelegt: Becker wuchs als Waise auf, nachdem ihre Eltern 1979 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Bis zu ihrer ersten Ehe mit einem US-Medienunternehmer arbeitete Becker als Hostess und Barkeeperin.

"Schlag den Star" auf ProSieben: Sylvie Meis im Porträt

Sylvie Meis kann auf eine erfolgreiche Karriere als Moderatorin, Model und TV-Persönlichkeit zurückblicken. Von 2005 bis 2013 war die 1978 geborene Meis mit Hollands Fußballstar Rafael van der Vaart verheiratet. Zudem ist sie deutschen TV-Zuschauern aus Formaten wie "Das Supertalent" und "Let's Dance" auf RTL bekannt. (dfl)

