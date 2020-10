18:04 Uhr

Schlag den Star: Tim Wiese gegen Patrick Esume - Vorschau und TV-Termin

Bei "Schlag den Star" am 24.10.20 heißt es: Tim Wiese gegen Patrick Esumee. Wann ist der TV-Termin? Alle Infos zur Sendung hier in der Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Schlag den Star" läuft demnächst mit einer neuen Folge im TV bei ProSieben und das Duell hat es in sich: Mit den beiden Sportskanonen Tim Wiese und Patrick Esume treffen Fußball und Football aufeinander. Doch bei "Schlag den Star" zählt nicht nur die körperliche Fitness - welcher Promi kann sich beim TV-Termin am 24. Oktober auch durch Allgemeinwissen und Fingerspitzengefühl durchsetzen? Hier in der Vorschau finden Sie die Infos zu den beiden Kandidaten und der Übertragung live im TV und Stream.

"Schlag den Star": TV-Termin und Übertragung - Vorschau

Die neue Folge von "Schlag den Star" ist am Samstag, 24.10.20, um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben zu sehen. Die Folgen sind als Wiederholung auch auf dem Streaming-Dienst Joyn abrufbar. Die Basis-Version ist kostenlos. Wer "Tim Wiese vs. Patrick Esume" aber ohne Werbung ansehen möchte, muss sich die Premium-Version Joyn+ zulegen.

Das Konzept von "Schlag den Star" sieht folgendermaßen aus: In maximal 15 Runden werden sich die Kandidaten Tim Wiese und Patrick Esume duellieren - die Aufgaben sind vorher nicht bekannt. Der Gewinner darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen. Wie gewohnt wird Elton die Show moderieren. Am 24. Oktober 2020 ist auch musikalisch viel geboten. Diese Künstler treten auf:

Zara Larsson mit "WOW"

mit "WOW" Mark Forster X VICE mit "Bist du okay"

"Schlag den Star" am 24.10.20: Tim Wiese kurz vorgestellt

Der 38-Jährige spielte zwischen 2005 und 2012 für Werder Bremen und konnte gemeinsam mit dem Verein im Jahr 2009 den DFB-Pokal gewinnen. Nach seiner Zeit bei Werder wechselte er zu TSG 1899 Hoffenheim, wurde allerdings bereits drei Jahre vor Vertragsende freigestellt. Mit dieser Entscheidung beendete Tim Wiese seine Fußball-Profikarriere. Seine neue Leidenschaft ist Bodybuilding, was sich unschwer an seiner Statur erkennen lässt. Seine Kampfansage an Patrick Esume: "Seit wann ist der Coach besser als der Spieler? Ich werde so schnell mit dir fertig sein, dass du weder Wechselklamotten noch Dusche brauchst!"

Tim Wiese bei Schlag den Star Bild: Susann Prautsch, dpa

"Schlag den Star": Patrick Esume im Kurzporträt

Patrick Esume wurde in Hamburg geboren, wo er 18 Jahre später auch seine Spielerkarriere begann - nämlich bei den Hamburg Silver Eagles. Nach sieben erfolgreichen Jahren als Football-Spieler reizte den heute 46-Jährigen auch die Trainerseite. Erste Erfahrungen sammelte er bei den Hamburg Wild Huskies. 2014 wurde er Head Coach der Französischen American-Football-Nationalmannschaft, mit der er 2018 die American-Football-Europameisterschaft gewinnen konnte. Ein Jahr später beendete er seine Karriere als französischer Nationaltrainer. Mittlerweile ist Patrick Esume auch als TV-Moderator bekannt und arbeitet derzeit eng mit dem Hamburger SV zusammen. "Ach, der Tim Wiese … fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken werden ihm an diesem Abend leider nicht helfen!", sagte der 46-Jährige selbstbewusst vor dem Duell.

Patrick Esume bei Schlag den Star. Bild: Georg Wendt, dpa

(AZ)

