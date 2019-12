vor 2 Min.

"Schlag den Star" am 14.12.19: Jens Lehmann gegen Wotan Wilke Möhring

"Schlag den Star" am 14.12.2019: Wotan Wilke Mörhing (links) tritt gegen Jens Lehmann an.

"Schlag den Star": Am Samstag, 14.12.2019, will WM-Legende Jens Lehmann Schauspieler Wotan Wilke Möhring an die Wand spielen. Was die Kontrahenten vor dem Duell sagen.

Am Samstag, 14.12.2019, heißt es auf ProSieben wieder "Schlag den Star". Diesmal tritt Ex-Fußballer und WM-Legende Jens Lehmann gegen den Tatort-Schauspieler Wotan Wilke Möhring an.

Jens Lehmann weiß jedenfalls, auf was er sich einlässt. „Als Torwart habe ich es häufiger mit Schauspielern zu tun gehabt. Stichwort Schwalben-Könige“, sagt Jens Lehmann. „Wotan, im Film bist Du ein Kämpfer. Mal sehen, ob Du es auch in der Realität bist.“

Doch Schauspieler Wotan Wilke Möhring kontert: „Jens Lehmann ist einer von den cleveren Fußballern. Aber irgendwo hat jeder seinen schwachen Punkt. Hoffentlich verzettelt der sich am Samstagabend nicht…“

"Schlag den Star" am 14.12.19: Elton moderiert das Duell

In bis zu 15 Runden treten die beiden Ruhrpottler im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um alles oder nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei „Schlag den Star“ durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

Als Musik-Acts sind James Blunt („Cold“) und Milky Chance („The Game“) dabei. Wer wird wohl am Ende siegen? Lehmann oder Wilke Möhring?

Lehmann oder Wilke Möhring: Wer gewinnt "Schlag den Star"?

Der 50-jährige Jens Lehmann hat in seiner Profi-Zeit unter anderem bei Dortmund und Arsenal gespielt. Für Deutschland spielte er 61-Mal - auch während der Heim-WM 2006. Heute ist er vor allem als Moderator tätig.

Wotan Wilke Möhring ist 52 Jahre alt. Geboren in Detmold, landete er 2001 im Film "Das Experiment" einen ersten Erfolg. Für die Rolle in "Der letzte schöne Tag" als Familienvater, der mit dem Freitod seiner Frau fertigwerden muss, wurde er für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert, bekam den Deutschen Fernsehpreis 2012 als bester Schauspieler und den Grimme-Preis 2013. Seit 2013 ermittelt er als Tatort-Kommissar.

"Schlag den Star" am 14.12.19 live im TV und Stream sehen

Die sechste Sendung von „Schlag den Star“ kommt am Samstag, 14. Dezember, um 20.15 Uhr, live auf ProSieben. Die Show mit Jens Lehmann und Wotan Wilke Möhring ist auch im Stream sowie in der Wiederholung online abrufbar.(AZ)

