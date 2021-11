"Schlag den Star": Alle Infos zum Duell von Katja Burkard gegen Olivia Jones

Bei "Schlag den Star" treten heute Katja Burkard und Olivia Jones gegeneinander an. Wir haben alle Infos zur Übertragung und Wiederholung sowie den Sendetermin für Sie.

Bei "Schlag den Star" messen sich zwei prominente Kandidatinnen oder Kandidaten in verschiedenen Spielen gegeneinander. Dabei kommt es nicht nur auf sportliches Können sondern auch auf logisches Denken und ein umfassendes Allgemeinwissen an. Dieses Mal treten zwei Frauen gegeneinander an: Katja Burkard und Olivia Jones.

Wann läuft die neue Ausgabe von Schlag den Star im TV? Gibt es die Show auch in der Wiederholung zu sehen? In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung von "Schlag den Star" für Sie und außerdem stellen wir Ihnen die beiden prominenten Kandidatinnen vor.

"Schlag den Star" mit Katja Burkard und Olivia Jones: Sendetermin und Sendezeit

Die neue Ausgabe von "Schlag den Star" wird heute, am Samstag den 27. November um 20.15 Uhr live bei ProSieben zu sehen sein. Durch die Sendung führt Moderator Elton, der seit Staffel 8 die gesamte Sendung moderiert und nicht wie zuvor nur für das Spiel "Blamieren oder Kassieren" zuständig ist.

Katja Burkard vs. Olivia Jones: Die Kontrahentinnen kurz vorgestellt

Katja Burkard

Katja Burkard Foto: Franz Neumayr, dpa

Nachdem sie das Abitur am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Westerburg absolviert hatte, studierte Katja Burkard Germanisitk und Politikwissenschaft in Köln und Mainz. Im Alter von 20 Jahren wurde Burkard als Reporterin Teil der RTL-News-Redaktionen in Köln und moderierte von 1995 bis 1996 das Nachrichtenmagazin "RTL aktuell". Seit 1996 ist die 56-Jährige das Gesicht des Mittagsmagazins "Punkt 12", das von Montag bis Freitag bei RTL zu sehen ist. Darüber hinaus moderierte Burkard über die Jahre mehrere RTL-Sendungen und hatte Gastauftritte in verschiedenen Formaten wie "5 gegen Jauch" und "Grill den Henssler" sowie eine kleine Gastrolle in der Soap "GZSZ". 2013 hat sie außerdem ein Kinderbuch veröffentlicht und brachte 2019 ihre Biografie "Wechseljahre? Keine Panik!" auf den Markt.

Olivia Jones

Olivia Jones Foto: Marcus Brandt, dpa

Die Travestiekünstlerin heißt eigentlich Oliver Knöbel und kommt aus dem niedersächsischen Springe. In der Öffentlichkeit tritt sie jedoch fast ausschließlich als "Olivia Jones" auf und wird in dieser Rolle auch bei "Schlag den Star" dabei sein. Seit ihrem Sieg beim Drag Queen Contest 1997, bei dem sie den Titel "Miss Drag Queen Of The World" gewann, tritt die 52-Jährige nicht nur in Deutschland sondern auch international in ihrer Rolle auf. Neben Auftritten in zahlreichen TV-Shows macht Jones auch abseits von TV und Fernsehen Karriere: Sie besitzt unter anderem mehrere Bars auf St. Pauli und veranstaltet Besichtigungstouren auf der Reeperbahn.

"Schlag den Star": Übertragung live im TV und Stream

Das Live-Duell zwischen den beiden Kontrahentinnen Katja Burkard und Olivia Jones wird am 27. November live im TV bei ProSieben übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show auch live im Stream über diesen Link auf der Website von ProSieben ansehen. Darüber hinaus bietet auch das Online-Portal joyn den Live-Stream von ProSieben an, den Sie hier auf dieser Seite verfolgen können. Beide Varianten sind kostenlos, bei der Website des Senders müssen Sie jedoch einen Account anlegen.

"Schlag den Star": Ganze Folge als Wiederholung

Nach der Ausstrahlung können Sie das Duell zwischen Katja Burkard und Olivia Jones wie bereits die Live-Übertragung sowohl auf der Webseite von ProSieben sowie beim Streaming-Dienst joyn abrufen. Darüber hinaus wird die neue Folge von "Schlag den Star" auch eine Woche später im TV wiederholt. Den Termin für die Wiederholung finden Sie hier:

Samstag, 4. Dezember 2021, 9.00 Uhr - 12.05 Uhr, ProSieben

