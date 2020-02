vor 40 Min.

"Schlag den Star" heute am 1.2.20: Frank Rosin vs. Mario Basler

Heute am 1.2.20 treten Mario Basler und Frank Rosin bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Alle Infos zur Sendung hier in der Vorschau.

"Schlag den Star" geht heute am 1.2.20 in eine neue Runde. Es treten Sternekoch Frank Rosin und Ex-Fußballprofi Mario Basler gegeneinander an. Die Vorschau zur Sendung.

Bei "Schlag den Star" treffen heute zwei völlig verschiedene Welten aufeinander: Mario Basler stand jahrelang auf dem Fußballplatz und spielte in seiner Karriere auch für die deutsche Nationalmannschaft. Sternekoch Frank Rosin kennt sich dagegen mit dem Ceran-Feld wesentlich besser aus als mit dem Fußballfeld. Wer von den beiden hat heute Abend die Nase vorn? Der ehemalige Profi-Sportler oder der Küchenchef? Alle Infos zu "Schlag den Star" gibt es hier in der Vorschau.

"Schlag den Star" am 1.2.19: Das sagen die Stars vor dem Duell

Wie immer haben die Promis sich vor dem Duell einiges zu sagen - schließlich geht es nicht nur um das Preisgeld sondern auch um die Ehre. "Frank Rosin? Das ist doch der Suppenkasper von Kabel Eins", sagt Mario Basler großspurig vor der Show. Die Fußball-Legende will den Sternekoch natürlich mit seiner sportlichen Überlegenheit in die Schranken weisen: "Der Rosin kann vielleicht Sahne schlagen, aber mich nicht! Wenn ich mit ihm fertig bin, kann der nur noch Püriertes essen.", schießt er dem Fernsehkoch außerdem entgegen.

Das lässt Frank Rosin natürlich nicht auf sich sitzen. Er zeigt sich vor dem Duell gegen Basler selbstbewusst: "Die Show ist für mich ein 15-Gänge-Menü und am Ende schicke ich den Basler ohne Abendbrot ins Bett. Sorry, Mario, Du bist halt Mittelfeld. Hier muss man aber schon ganz vorne spielen, um zu gewinnen." Wer von den beiden am Ende wirklich die Nase vorne hat, wird sich heute Abend entscheiden.

"Schlag den Star" Vorschau: Johannes Oerding und Robin Schulz sorgen für Stimmung

Neben den insgesamt 15 Duellen, in denen sich der Ex-Fußballer und der Sternekoch mit Köpfchen und Geschick messen müssen, ist natürlich auch für musikalische Unterhaltung gesorgt. Die Musik kommt heute Abend von Robin Schulz und Johannes Oerding. Durch den Abend führt wie immer Elton, der dem Gewinner am Ende eine Gewinnsumme von 100.000 Euro überreicht.

"Schlag den Star" live im TV und Stream sehen

Die siebte Sendung von "Schlag den Star" ist heute Abend um 20.15 Uhr live auf ProSieben zu sehen. Die Show mit Frank Rosin und Mario Basler ist auch im Stream sowie in der Wiederholung online abrufbar.(AZ)

