Schlager-Sternchen Linda Hesse zeigt sich nackt Panorama

Linda Hesse zeigt sich nackt im aktuellen Playboy. Dabei hatte die Sängerin gar nie vor, sich für die Öffentlichkeit auszuziehen.

Erst Casting-Teilnehmerin, dann Schlager-Sternchen: Im neuen Playboy lässt Sängerin Linda Hesse die Hüllen fallen. Dabei hatte die 30-Jährige eigentlich den Plan, sich für ihre Karriere nicht vor der Kamera auszuziehen. Wie es zu dem Sinneswandel kam? "Ich singe ja über mein Leben und auf dem neuen Album auch von Mut, mal aus sich heraus zu kommen. Jetzt bin ich raus aus den Klamotten", sagt Hesse der Bild-Zeitung.

Linda Hesse beim Fotoshooting: Eiswürfel im Pool?

Die Fotos für die aktuelle Ausgabe des Playboy entstanden auf Mallorca. Sonnenschein, Bergpanorama und Schwimmbecken inklusive. "Aber in diesem Pool habe ich es keine fünf Sekunden ausgehalten. Ich weiß nicht, ob der Playboy vorher extra Eiswürfel reingekippt hat", sagt Hesse und lacht.

Weitere Motive exklusiv nur unter http://www.playboy.de/stars/linda-hesse Bild: Christoph Köstlin für Playboy Juni 2018

Für die Frau aus Sachsen-Anhalt ist das Fotoshooting für den Playboy ein neuer Meilenstein ihrer Karriere. 2004 nahm sie an der Castingshow "Star Search" teil, nach dem Abitur schloss sie sich einer Popgruppe an. Im Jahr 2011 begann dann Hesses Solokarriere - und jetzt, sieben Jahre später, hat die 30-Jährige ihr viertes Album veröffentlicht, mit dem sie in den MTV-Albumcharts Platz neun belegt.

Linda Hesse im Playboy: Sie kann auch anders

Thema in ihren Songs, die "Herz voraus" oder "Ein Kuss" ist immer wieder die Liebe. Aber Hesse kann auch ganz anders. "In D+B+E+A singe ich, dass der Kerl ein Arschloch ist", sagt sie im Playboy-Interview. (AZ)

