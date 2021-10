"Schlagerboom 2021": Infos zu Gästen, Sendetermin, Übertragung und zur Wiederholung

Florian Silbereisen präsentiert eine neue Ausgabe von "Schlagerboom". In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Gäste, Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung.

Im Oktober wird es eine neue Ausgabe von Florian Silbereisens Schlagersendung "Schlagerboom" geben. Möchten Sie wissen, wann und wo die neue Ausgabe von "Schlagerboom 2021" zu sehen ist und welche Gäste zu erwarten sind? Dann sind Sie hier genau richtig. Alles, was Sie zu den Gästen, zum Sendetermin, zur Übertragung im TV oder Stream oder zur Wiederholung wissen müssen, können Sie hier in diesem Artikel nachlesen.

"Schlagerboom 2021": Das sind die Gäste

Auch in diesem Jahr können Sie sich auf verschiedene Gäste freuen, die beim "Schlagerboom 2021" anwesend sein werden. Oftmals sind unter den Gästen große Schlagerstars und durchaus alte Bekannte beim "Schlagerboom". Der Sender hält sich bislang leider mit Veröffentlichungen über die Gäste der kommenden Show zurück. Dennoch können wir Ihnen einen möglichen Ausschnitt der Gäste geben. Wie das Magazin Schlagerfieber.de berichtet, präsentiert Florian Silbereisen folgende Stars:

Roland Kaiser

Andreas Gabalier

Dieter Hallervorden

Hape Kerkeling

Howard Carpendale

DJ Ötzi

Jürgen Drews

Bonny Tyler

David Garrett

Mickie Krause

Eric Philippi

Matthias Reim

Thomas Anders

Ben Zucker

Weitere Stars und Sternchen werden wohl noch folgen. Nach Veröffentlichung des Senders werden die Gäste auch in diesem Artikel ergänzt. Möglicherweise werden auch noch andere bekannte Schlagersänger und Schlagersängerinnen anwesend sein, wie z.B.:

Andrea Berg

Ramon Roselly

Beatrice Egli

Ross Antony

Maite Kelly

Kerstin Ott

Kelly Family

Santiano

Giovanni Zarella uvm.

Die Frage, ob die bekannte Schlagersängerin Helene Fischer auch beim "Schlagerboom 2021" sein wird, bleibt vorerst noch unklar. Fans müssen sich wohl für diese Information noch etwas gedulden.

Wann wird der "Schlagerboom" 2021 ausgestrahlt: Sendetermin

Nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause, geht der "Schlagerboom" 2021 in eine neue Runde. Florian Silbereisen begrüßt heute am 23. Oktober 2021 live seine Gäste. Die Sendung beginnt zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Das Motto der Show lautet: "Alles funkelt! Alles glitzert!".

"Schlagerboom 2021": Übertragung im TV und im Stream

Der "Schlagerboom 2021" wird live im ARD am 23. Oktober um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Parallel gibt es die bekannte Schlagershow im Stream zu sehen. Auch in diesem Jahr bringt Florian Silbereisen die Westfalenhalle in Dortmund ganz nach dem Motto "Alles funkelt! Alles glänzt!" zum leuchten.

Sendung verpasst? Wiederholung

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, am 23. Oktober um 20.15 Uhr einzuschalten, hat der Sender leider bisher keine Informationen darüber veröffentlicht, ob und wann man den "Schlagerboom 2021" mit der Moderation von Florian Silbereisen nachträglich ansehen kann. Sofern dies sich ändert, werden Sie hier umgehend darüber informiert.

Hier erhalten Sie nochmal eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zum "Schlagerboom 2021":