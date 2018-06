16:15 Uhr

Schlagerstar Andreas Gabalier will wohl 2019 eine Auszeit nehmen Panorama

Andreas Gabalier ist bereits das dritte Jahr in Folge auf Stadiontournee. Das scheint an den Kräften zu zehren: Der Sänger deutet eine Auszeit an.

Schlagersänger Andreas Gabalier denkt daran, nach seiner Stadiontournee im kommenden Jahr eine Pause einzulegen. "Nächstes Jahr, mit Ende dieser Tournee, da irgendwo wird es sicherlich mal eine kleine Auszeit geben zum Regenerieren", sagte der 33 Jahre alte Österreicher am Freitag in München.

Gabalier hatte zuvor seine Vorfreude auf das Konzert am Samstag in München beschrieben. Der Österreicher spielt im ausverkauften Olympiastadion vor 70.000 Zuschauern seine "Volks Rock 'n' Roll"-Show – bereits das dritte Jahr in Folge. Technik von 91 Sattelschleppern werde derzeit noch im Stadion verbaut, sagte Gabalier. Damit sei die Bühne für den Samstag die größte und schwerste in Europa. Das Konzert sei ein "riesengroßer Höhepunkt im Jahr 2018".

Das neue Album "Vergiss mein nicht", "Volks Rock 'n' Roll", Stadiontournee – das scheint zu zehren: "All diese Wege sind wunderschön, kosten aber auch sehr viel Energie und Kraft." Deswegen gebe es dann vielleicht eine kleine Auszeit – "die möglichst nicht so lange dauert, wie die von Abba", fügte Gabalier hinzu. (dpa)

11 Bilder Die besten Bilder: Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier in München 2016 Bild: Felix Hörhager/dpa

Themen Folgen