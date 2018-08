Schlucht in Kalabrien: Drei Vermisste nach Sturzflut lebend gefunden

vor 54 Min.

Mindestens zehn Menschen sind in der Raganello-Schlucht in Süditalien ums Leben gekommen. Der durch Starkregen überflutete Fluss hat Ausflügler überrascht und teilweise mitgerissen.

In Kalabrien sind nach einer Flut in einer Schlucht zehn Menschen gestorben. Die Suche nach Vermissten geht weiter - drei wurden inzwischen lebend aufgefunden.

Ein erneutes Unglück erschüttert Italien, dieses Mal in der süditalienischen Region Kalabrien. Bei einer plötzlichen Sturzflut in einer Schlucht sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien vier Frauen und vier Männer, sagte eine Sprecherin des Zivilschutzes der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend. Die Opfer waren im Rahmen eines Ausflugs in der Schlucht unterwegs.

Suche nach Vermissten in der Raganello-Schlucht geht weiter

Nach der Sturzflut in einer Schlucht in Süditalien sind drei Vermisste nach Angaben des Zivilschutzes lebend und in guter Verfassung aufgefunden worden. Damit gebe es "zu 99,9 Prozent" keine Vermissten mehr, sagte Umweltminister Sergio Costa bei einem Besuch in dem nahe der Raganello-Schlucht gelegenen Ort Civita vor Journalisten.

Der Zivilschutz war am Dienstagmorgen davon ausgegangen, dass sich noch drei bis fünf weitere Menschen in der Schlucht befinden könnten. Die drei Männer hatten dazugezählt. Eine Sprecherin des Zivilschutzes sagte, die Suche werde trotzdem weitergehen. Denn man könne nicht ausschließen, dass Wanderer ohne offiziellen Tourenführer unterwegs gewesen seien.

Schlucht in Kalabrien: Mindestens zehn Menschen sterben in der Flut

Über zwei weitere Tote, die am späten Montagabend entdeckt wurden, lagen zunächst keine genaueren Angaben vor. Sechs Menschen seien verletzt, ein Kind sei wegen Unterkühlung ins Krankenhaus geflogen worden. Die Retter konnten 23 Menschen in Sicherheit bringen, elf von ihnen liegen dem Zivilschutz zufolge noch im Krankenhaus. Nach drei bis fünf Vermissten wurde weiter gesucht. Darunter könnten auch Kinder sein, berichtete Ansa unter Berufung auf die Rettungskräfte. Die Suche dauert weiter an.

Die Nachrichtenagentur Ansa veröffentlichte zudem über den Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das die Bergrettung bei der Versorgung der Ausflügler zeigt.

Torrente in piena nel Cosentino, almeno otto le vittime #raganello pic.twitter.com/B6NKGr1JP5 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 20. August 2018

Flut überraschte die Ausflügler in einer Schlucht in Süditalien

Das Unglück ereignete sich in der Raganello-Schlucht nahe der Berggemeinde Civita in der Region Kalabrien. Starker Regen hatte den Fluss in der Schlucht anschwellen lassen, berichteten italienische Medien. Die Ausflügler seien von dem Hochwasser überrascht und teilweise mitgerissen worden.

Wie viele Menschen sich genau in der Schlucht befanden, war unklar. Zwar werden dort geführte Touren angeboten, der Canyon im Nationalpark Pollino ist aber frei zugänglich. Einige der Geretteten und der Toten waren nach früheren Angaben von Ansa in einer Gruppe unterwegs gewesen. Die Tageszeitung La Repubblica berichtete online, dass es einigen gelungen sei, sich an den Klippen in Sicherheit zu bringen.

Der Canyon ist der Gemeinde Civita zufolge 13 Kilometer lang und mit glasklarem Wasser und spektakulären Felsformationen ein beliebter Ausflugsort für Touristen. Die Schlucht ist einem privaten Touren-Anbieter bis zu 400 Meter tief.

Unglück in Italien: Feuerwehrleute können vorerst nicht an Brücke in Genua arbeiten

Das Unglück in Kalabrien ereignete sich nur wenige Tage nach der Brücken-Katastrophe bei Genua in Norditalien. Dort haben die Feuerwehrleute aus Sicherheitsgründen ihre Arbeit unter einem der beiden Brückenreste vorerst eingestellt. Der Rumpf, der über evakuierten Wohnhäusern verläuft, mache Geräusche, die sich von denen in den vergangenen Tagen unterschieden, sagte Feuerwehr-Sprecher Luca Cari am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bewohner der Häuser dürften deshalb von nun an keine persönlichen Gegenstände mehr aus ihren Wohnungen holen.

Die eingestürzte Brücke in Genua macht verdächtige Geräusche. Aus Sicherheitsgründen hat die Feierwehr ihre Arbeit eingestellt. Die Bewohner der angrenzenden Häuser dürfen auch nicht mehr in ihre Wohnungen. Video: dpa

Der als Morandi-Brücke bekannte Polcevera-Viadukt in der norditalienischen Hafenstadt war während eines Unwetters am vergangenen Dienstag eingestürzt. Mit was für einer Wucht einer der drei Pylone der Brücke umstürzte und auf die Fahrbahn krachte, machten am Montag zwei von der Finanzpolizei veröffentlichte Videos aus Überwachungskameras deutlich. Mehr als 30 Fahrzeuge waren rund 45 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Brücke gehörte zur Autobahn 10, die eine wichtige Verbindungsstraße in anliegende italienische Regionen und nach Südfrankreich ist. Die genaue Ursache für den Einsturz ist noch unklar. Experten vermuten aber, dass die Katastrophe durch den Riss eines Tragseils verursacht worden sein könnte. (AZ/dpa)

