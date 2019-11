vor 20 Min.

Schneechaos in Frankreich: Hunderttausende ohne Strom

Wegen heftiger Schneefälle haben im Südosten Frankreichs weiter Hunderttausende Menschen keinen Strom.

In den Départements Drôme, Isère, Rhône und Ardèche waren am Freitag rund 320.000 Haushalte ohne Strom, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte.

"Der Zugang ist für Techniker sehr schwierig", erklärte Antoine Jourdain, Technischer Direktor und Leiter der nationalen Kriseneinheit von Enedis, dem Sender BFMTV. Es handele sich um eine Ausnahmesituation. Rund 2000 Mitarbeiter waren im Einsatz, um die Schäden zu beheben.

Bereits am Donnerstagabend hatte der Wintereinbruch im Osten des Landes für Chaos gesorgt. Bei Tausenden fiel der Strom aus. Ein Mann wurde von einem unter der Schneelast umstürzenden Baum erschlagen. Auch am Freitagmorgen waren noch zahlreiche Straße wegen Schnees und Glätte gesperrt. In einigen Regionen blieben die Schulen geschlossen. Behörden riefen Anwohner auf, die Autos stehen zu lassen. Auch der Zugverkehr in der Region war teilweise unterbrochen.

Der Wetterdienst hob seine Warnungen für die betroffenen Départements im Laufe des Freitags auf. (dpa)

