Schneewittchen am See: TV-Termin, Handlung, Besetzung heute am 20.12.2020

"Schneewittchen am See" läuft am 20.12.2020 im ZDF. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung gibt es hier.

Der Spielfilm "Schneewittchen am See" läuft heute Abend im ZDF. TV-Termin, Handlung, Übertragung und Besetzung: Hier finden Sie alle Infos zum Film.

Das in die Gegenwart adaptierte moderne Märchen "Schneewittchen am See" gibt es heute am Sonntag, 20.12.2020, im ZDF zu sehen. Der Film stammt aus der Feder von Autorin Sarah Esser, die bereits im vergangenen Jahr mit "Frau Holles Garten" ein weiteres Märchen in die heutige Zeit geholt hat. In diesen vom ZDF als "Herzkino" titulierten Fernsehfilmen geht es um Familie, Freundschaft und natürlich um die Liebe. Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung des modernen Märchens für Sie.

"Schneewittchen am See" heute: TV-Termin und Übertragung im Stream in der ZDF-Mediathek

Kurz vor Weihnachten, am 20.12.20, läuft "Schneewittchen am See" zur Prime-Time um 20.15 Uhr im ZDF. Neben diesem TV-Termin steht der "Märchenfilm" auch schon jetzt auf Abruf in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Hier auf dieser Seite können Sie sich "Schneewittchen am See" kostenfrei im Stream ansehen. Auch nach der Ausstrahlung haben Sie noch lange Gelegenheit den Film online anzusehen - er bleibt bis zum 28.11.2021 abrufbar. Das Märchen aus der Herzkino-Rubrik dauert etwa 90 Minuten.

Handlung von "Schneewittchen am See": Worum geht es im modernen Märchen?

Die neue ZDF-Produktion "Schneewittchen am See" ist erzählt nicht eins zu eins das Grimm'sche Märchen nach, sondern bedient sich viel mehr an Motiven des Originals - sieben Zwerge bekommt man also nicht zu sehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht Smilla Witte, die davon träumt, einmal die Küchenchefin im Restaurant ihres Vaters namens "Schneewittchen am See" zu sein. Nach dem Tod ihrer Mutter lässt sie jedoch ihre Heimat und ihren Vater hinter sich und kehrt erst zehn Jahre später zurück.

Kaum ist sie zurück, gerät sie in Streit mit ihrem Vater, weil er seiner neuen Freundin Regina die Rolle der Küchenchefin übertragen hat. Um dem Trubel zu entfliehen, besucht Smilla ihre alte Freundin Hedi und trifft auf dem Weg dorthin ihre Jugendliebe Jan. Auf Hedis Bauernhof, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder und dessen Mann bewirtschaftet, entdeckt sie erneut ihre Liebe zum Kochen, die sie nach dem Tod ihrer Mutter verloren hatte. Kann sie doch noch Küchenchefin im "Schneewittchen am See" werden? Oder legt ihr die "böse" Stiefmutter Steine in den Weg?

Besetzung von "Schneewittchen am See": Die Schauspieler im Überblick

Die Hauptrolle der an Schneewittchen erinnernden Smilla spielt Maria Ehrich, die bereits im Alter von 10 Jahren erstmals für den Film "Mein Bruder ist ein Hund" vor der Kamera stand. Für ihre Darstellung im Film wurde sie 2005 für den Undine Award als "Beste Filmdebütantin" nominiert. Mit ihrer Rolle Smilla hat die heute 27-Jährige einiges gemeinsam: Smilla kocht ausschließlich vegetarisch und Ehrich ernährt sich sogar vegan. In einem Interview zum Film sagte die Schauspielerin:

"Ich ernähre mich seit mittlerweile zwei Jahren pflanzenbasiert. Obwohl ich früher sehr gerne tierische Produkte gegessen habe, habe ich mittlerweile kein Verlangen mehr danach. Anfangs ist das vegane Kochen noch völlig neu für mich gewesen, aber wenn man erst einmal den Dreh raus hat, macht es richtig Spaß, sich kulinarisch kreativ austoben zu können."

Das sind alle Darsteller in "Schneewittchen am See" in der Übersicht:

Schauspieler Rolle Maria Ehrich Smilla Witte Andrea Sawatzki Regina Bellmer Jürgen Tarrach Heinrich Witte Max Bretschneider Jan Königsohn Hanna Plaß Hedi Nanno Jochen Schropp Dr. Victor Nanno Lucas Reiber Lorenz Seibold Timur Uelker Moritz Spiegelmann Katharina Nesytowa Sabine Segler Alexander Herrmann Roland Jäger Ulrike Hübschmann Frau Unterberg Marcus Staiger Herr Unterberg Marlis Hirche Köchin Oliver Dassing Koch

