vor 34 Min.

"Schooled"-Start heute: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Die Serie "Schooled" ist ab heute auf Sky zu sehen. Alle Informationen zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und einem Trailer, finden Sie wie gewohnt hier.

Von Monique Neubauer

Serien-Liebhaber kommen wieder in den Genuss einer neuen Serie. Denn bald startet "Schooled" bei Sky. Die Hauptrolle übernimmt dabei AJ Michalka. Für einige Staffeln hatte sie eine Hauptrolle in der Serie "The Goldbergs" inne und wechselte dann zum Spin-off "Schooled".

Alles zu Start, Folgen, Handlung und Schauspielern, lesen Sie hier. Außerdem können Sie sich den Trailer der Serie ansehen.

Start von "Schooled"

Die Serie startet heute, am 2. April 2020, auf Sky.

Die Folgen der Serie "Schooled"

Die erste Staffel der Serie hat 13 Folgen à 22 Minuten.

Be like Mike Lainey's All That Tamagotchis and Bells I, Mellor Money for RENT Rock for Jocks Kris Kross Lainey and Erica's High School Reunion Darth Mellor There's No Fighting In Fight Club Glascott Mascot CB Likes Lainey Dr. Barry

Die Serie spielt in den 90er Jahren an einer amerikanischen Schule. Bild: Sony Pictures Television

Die Handlung - Um was geht es bei "Schooled"?

Die Serie spielt in den 90er Jahren - Die Zuschauer begleiten Lainey Lewis in "Schooled" an die William Penn Academy. Die ehemalige Schülerin kehrt an die Schule zurück, da ihr Traum Rock'n'Roll Star zu werden, verpufft ist. Wie das Schicksal so will, hat die William Penn Academy vor kurzem ihren Musiklehrer verloren und Lainey nimmt nun widerwillig ein Angebot zur Übernahme der Stelle an. Während Rick Mellor immer noch der Sportlehrer der Schule ist, ist John Glascott gerade der neue Direktor geworden. Im Verlauf der Serie lernt Lainey den jungen Lehrer Chris Brown kennen und holt sich nach und nach von ihm Ratschläge. Neben ihren exzentrischen Charakteren haben die Lehrer der William Penn Academy verrückte Privatleben und müssen auch noch als Helden ihrer Schüler dienen.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Schooled"

Hier die Hauptrollen der Serie "Schooled":

Rolle Schauspieler Lainey Lewis AJ Michalka Principal Glascott Tim Meadows Coach Mellor Bryan Callen Felicia Winston Rachel Crow Charlie Brown Brett Dier

Trailer zu "Schooled"

Hier finden Sie den Trailer zu "Schooled":

Themen folgen