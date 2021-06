Schrebergarten-Ratgeber

vor 31 Min.

Diese sechs Regeln sollten Kleingarten-Neulinge kennen

Plus Unser Korrespondent in Berlin besitzt seit ein paar Monaten einen Kleingarten. Und weiß nun, wie man sich dort beliebt macht – und wie nicht.

Von Christian Grimm

Sie haben sich in der Pandemie einen Schrebergarten zugelegt oder haben es vor? Das ist toll. Unser Korrespondent in Berlin ist ebenfalls vor ein paar Monaten unter die Gärtner gegangen. Damit Sie nicht die Katze im Sack kaufen oder am Ende der Saison von der Kolonie vor die Tür gesetzt werden, beherzigen Sie folgende Hinweise, die er hier für Sie aufgeschrieben hat.

Themen folgen