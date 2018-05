vor 9 Min.

"Schrecklich naiv": Weinsteins Noch-Ehefrau bricht ihr Schweigen Panorama

Sieben Monate nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein bricht seine Noch-Ehefrau Georgina Chapman ihr Schweigen. Sie sei "so naiv" gewesen.

Harvey Weinsteins Noch-Ehefrau hat sieben Monate nach Bekanntwerden der ersten Missbrauchsvorwürfe ihr Schweigen gebrochen. Georgina Chapman sagte dem Magazin Vogue in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview, sie habe den Ex-Hollywood-Mogul "niemals" verdächtigt. Sie sei "so naiv" gewesen, sagte die 42-Jährige.

"Da war ein Teil von mir, der schrecklich naiv war - ganz klar, so naiv", sagte Chapman. Sie habe geglaubt, eine "sehr glückliche Ehe" zu führen. "Ich liebte mein Leben", sagte sie. Auf die Frage, ob sie jemals Verdacht geschöpft habe, sagte Chapman: "Absolut nicht, niemals."

Georgina Chapman und Harvey Weinstein heirateten 2007

Sie ist die Mitbegründerin des Modelabels Marchesa. 2007 heirateten Chapman und Weinstein, das Paar hat zwei Kinder. Kurz nach dem Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen ihn verließ sie ihren Mann und lässt sich derzeit scheiden.

"Ich habe fünf Kilo in fünf Tagen verloren", sagte Chapman über die Zeit nach Bekanntwerden des Skandals. Sie sei fünf Monate lang nicht mehr ausgegangen. Sie sei "beschämt und gebrochen" gewesen. Chapman sagte in dem Interview, sie sehe sich selbst nicht als Opfer, brach aber in Tränen aus, als sie über ihren Sohn und ihre Tochter sprach. "Wie wird ihr Leben aussehen?", fragte sie. Chapman will mit den Kindern nun auf einen Bauernhof im Bundesstaat New York ziehen.

Mehr als hundert Frauen werfen Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vor

Mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars, werfen Weinstein vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Weinsteins Karriere ist am Ende, seine Filmproduktionsfirma Weinstein Company meldete Konkurs an. Der Skandal löste die #MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe aus.

Es wird spekuliert, dass auch Chapmans Label Marchesa nicht überleben wird. Der Vogue sagte sie, sie habe aber noch loyale Unterstützer. Bei der Met Gala in New York - einem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres - trug Hollywoodstar Scarlett Johansson am Montag demonstrativ ein Marchesa-Kleid. (afp/AZ)

Der Fall Harvey Weinstein und seine Folgen 1 / 12 Zurück Vorwärts 5. Oktober: Ein Artikel der New York Times bringt den Stein ins Rollen: Ashley Judd und weitere Schauspielerinnen werfen Weinstein darin sexuelle Belästigung vor. Weinsteins Anwalt spricht von Verleumdung, der Produzent wolle juristisch gegen das Blatt vorgehen.

8./9. Oktober: Sein eigenes Filmstudio, The Weinstein Company, habe den Hollywood-Mogul entlassen, erklären dessen Direktoren. Prominente wie Meryl Streep, Judi Dench und Hillary Clinton distanzieren sich - ebenso wie Weinsteins Ehefrau Georgina Chapman.

12. Oktober: Die Polizei in New York will bereits abgeschlossene Ermittlungen gegen Weinstein neu aufrollen.

14. Oktober: US-Medien berichten, die Oscar-Akademie habe Weinstein nach einer Dringlichkeitssitzung aus dem Verband ausgeschlossen.

15. Oktober: Scotland Yard in London ermittle wegen sexueller Übergriffe gegen den Produzenten, berichten Medien. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will ihm den Titel "Ritter der Ehrenlegion" entziehen, der Weinstein 2012 verliehen worden war.

16. Oktober: Mit dem Hashtag #MeToo haben sich bereits Zehntausende Frauen im Internet als Opfer sexueller Übergriffe zu erkennen gegeben - ausgelöst durch einen Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano.

17. Oktober: Medien berichten, der Produzent sei als Verwaltungsrat der Weinstein Company zurückgetreten.

19. Oktober: Die Polizei in Los Angeles nimmt Ermittlungen auf. Das britische Filminstitut entzieht Weinstein die Ehrenmitgliedschaft.

30. Oktober: Der Verband der US-Filmproduzenten schließt Weinstein aus der Producers Guild of America aus.

7. November: Der Produzent soll private Sicherheitsfirmen engagiert haben, um Informationen über seine mutmaßlichen Opfer zu sammeln und weitere negative Artikel zu stoppen, berichtet das Magazin The New Yorker. Auch Journalisten seien ins Visier geraten.

10. November: Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will ein Team von Sonderermittlern einsetzen, um Fälle von sexueller Belästigung in der Filmbranche aufzuklären. Zuvor waren Vorwürfe gegen weitere US-Stars laut geworden - darunter Dustin Hoffmann und Kevin Spacey, der Komiker Louis C.K. sowie der Regisseur James Toback.

12. November: Bei einem Protestmarsch in Hollywood demonstrieren Hunderte gegen sexuelle Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz.

