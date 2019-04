14:05 Uhr

Schüler drehen Video für Abi-Feier und lösen Polizeieinsatz aus

In Nordrhein-Westfalen ist der Video-Dreh für eine Abifeier außer Kontrolle geraten. Die Aktion löste einen Polizeieinsatz aus.

Im nördlichen Ruhrgebiet ist ein Videodreh für eine Abiturfeier aus dem Ruder gelaufen. Die Aktion löste einen Polizeieinsatz aus.

Ein Videodreh von Jugendlichen für eine anstehende Abitur-Feier ist im nordrhein-westfälischen Oer-Erkenschwick außer Kontrolle geraten.

Schüler drehen Video für Abi-Feier und lösen Polizeieinsatz aus

Der Grund: Zu den Film-Requisiten gehörten Waffenattrappen. Der Polizei sei am Montag zunächst eine Person gemeldet worden, die in der Nähe einer Schule und eines Kindergartens in einem Auto sitze und bewaffnet sei, berichtete eine Sprecherin. Hochalarmiert fuhren die Beamten mit mehreren Wagen zu der Stelle.

Dort trafen sie etwa zehn Jugendliche, die tatsächlich Waffen dabei hatten - allerdings keine echten. Ihre Erklärung: Es handle sich doch nur um einen Filmdreh für das Abi. "Das war vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht", erklärte die Polizeisprecherin.

Polizei nimmt Schülern Spielzeugwaffen ab

Die Spielzeugwaffen mussten die Schüler abgeben. Zudem wurde eine Anzeige gegen einen 17-Jährigen geschrieben, der vermeintlich eine Handfeuerwaffe und ein Sturmgewehr getragen hatte.

Auch das Tragen von Nachahmungen könne ein Verstoß gegen das Waffengesetz sein, erklärte die Polizei. Die Stimberg Zeitung hatte über den Vorfall berichtet. (dpa)

Themen Folgen