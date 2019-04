vor 18 Min.

Schüler räumt bei Polizei geplante Gewalttat an Schule in Flensburg ein

Ein 17 Jahre alter Schüler hat an einer Flensburger Schule mit einer Gewalttat gedroht. Die Polizei rückte an und nahm ihn fest.

An einer Flensburger Schule hat ein 17-Jähriger mit einem Amoklauf gedroht. Die Polizei nahm den jungen Mann fest. Nun ist er in einer psychiatrischen Klinik.

Der am Mittwoch festgenommene Schüler, der eine Gewalttat an einer Flensburger Berufsschule angedroht hat, ist in eine psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche eingewiesen worden. Der Jugendliche habe eingeräumt, dass er verantwortlich für die entsprechende Ankündigung in einem Internetchat war, wie die Polizei mitteilte.

Schüler droht in Flensburg mit Amoklauf - und wird festgenommen

Der 17-jährige Deutsche führte demnach in seinem Rucksack mehrere Messer mit, die er nach eigenen Angaben gegen andere Menschen einsetzen wollte. Die Polizei war am Dienstagabend von einem Chatpartner informiert worden, in dem die Tat angekündigt worden sei. Der Schreiber habe gedroht, an diesem Mittwoch mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. Er wurde bei Einlasskontrollen an der Schule festgenommen. Nach der Festnahme fand an der Berufsschule Unterricht statt.

Hintergrund der geplanten Tat dürften nach Polizeiangaben persönliche Probleme sein. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes veröffentlichen die Ermittler keine weiteren Informationen über den Jugendlichen und die näheren Tatumstände. (dpa)

