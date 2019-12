14:00 Uhr

Schüsse bei Raubüberfall nahe Checkpoint Charlie

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Montagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Großer Polizeieinsatz mitten in Berlin. Es sollen Schüsse gefallen sein. Die Hintergründe sind aber noch unklar.

Ein Raubüberfall nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins hat einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann soll am Montagmittag ein Café an der sehr belebten Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße überfallen und dabei geschossen haben, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Polizei flüchtete der Täter.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an. Auch ein Krankenwagen der Feuerwehr stand an der Kreuzung, die nur wenige Meter entfernt von dem früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie liegt. Ob es Verletzte gab, wurde zunächst nicht bekannt.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung großräumig ab. Zahlreiche Schaulustige, darunter auch viele Touristen, beobachteten das Geschehen.

Raubüberfall nahe Checkpoint Charlie: U-Bahn teilweise eingestellt

Der Bericht eines Zeugen deckte sich nicht eindeutig mit der Darstellung der Polizei. Der Mann sagte, er sei gegen 13.20 Uhr in dem Café gewesen, als er von der Straße Schüsse gehört habe. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Straße die Polizei alarmiert. Die U-Bahnen der Linie U6 hielten nicht mehr im Bahnhof Kochstraße.

Checkpoint Charlie hieß der frühere alliierte Grenzübergang zwischen West- und Ost-Berlin an der Kreuzung Friedrichstraße und Zimmerstraße. Weltberühmt wurde die Stelle, als sich dort 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber standen. Heute steht am Checkpoint Charlie die Nachbildung des früheren Kontrollhäuschens der Amerikaner. Der Ort ist einer der größten Anziehungspunkte für die Touristen in der deutschen Hauptstadt. (dpa)

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

