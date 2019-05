vor 33 Min.

Schüsse in Frankfurt: Auseinandersetzung eskalierte wegen Geldschulden

Polizeieinsatz: In Frankfurt kam es an der Konstablerwache zu einer Schießerei.

In Frankfurt am Main kam es an der Konstablerwache zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach einigen Schüssen gab es vier Festnahmen. Auslöser für die Auseinandersetzung sollen Geldschulden gewesen sein.

Nach den Schüssen in der Frankfurter Innenstadt und den Festnahmen vier Verdächtiger wurden nun neue Details zum Motiv der Tat bekannt.

Schüsse in Frankfurt: Geldschulden waren Grund für Auseinandersetzung

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften Geldschulden die Ursache der Auseinandersetzung gewesen sein", teilte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft kürzlich mit. Gegen die Verdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde gegen zwei der festgenommenen Männer im Alter von 40 und 32 Jahren eine Untersuchungshaft angeordnet. Zu den Vorwürfen äußerte sich laut der Sprecherin bislang noch Keiner. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern noch weiter an.

Twitter User berichten über Schüsse in Frankfurt

Die Schüsse waren an der Konstablerwache am Dienstagabend gefallen. Gegen 19.30 Uhr bestätigte die Polizei auf Twitter den Einsatz und rief dazu auf, diesen Bereich der Frankfurter Innenstadt zu meiden. Die Entwarnung der Beamten folgte um 20.45 Uhr, da es keine Gefahr mehr gebe.

Bei Twitter hatten User am frühen Abend von sechs bis acht Schüssen in der Nähe der Konstablerwache berichtet. Zuvor war es nach Angaben der FAZ in einem Dönerimbiss in der Schäfergasse um kurz vor 19 Uhr zu einem Streit gekommen. Die Frankfurter Rundschau berichtete, dass im Lokal während der Schießerei weitere Unbeteiligte beim Essen saßen. Keiner der Augenzeugen wurde verletzt. Im Imbiss verständigte man mehrfach die Polizei.

Schüsse in Frankfurt: Zwei Menschen verletzt

Nach Angaben der Polizei waren die Beteiligten vom Tatort in Richtung Konstablerwache geflüchtet. Dort nahmen die Beamten an der Bushaltestelle vor einem Bekleidungsgeschäft an der Konstablerwache vier Verdächtige fest. Laut der FAZ hatten die vermeintlichen Täter die Tatwaffe zu diesem Zeitpunkt bereits weggeworfen, doch die Waffe wurde der Polizei zufolge im Anschluss sichergestellt. Es soll sich laut einem Polizeisprecher "mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine scharfe Waffe" handeln. Hierfür sprechen auch die Einschlusslöcher, welche die Spurensicherung am Tatort im Dönerimbiss vorgefunden hat. Auch ein Messer nahmen die Beamten an sich, berichtete die Frankfurter Allgemeine.

Ein Mann wurde durch einen Streifschuss verletzt. Ein weiterer Tatbeteiligter erlitt leichte Schnittverletzungen am Oberkörper. Sonst wurde niemand verletzt. "Es grenzt fast an ein Wunder, dass kein Unbeteiligter verletzt wurde", wurde ein Polizeibeamte im Einsatz von der Frankfurter Rundschau zitiert.

Polizeieinsatz in Frankfurt: Das ist die Konstablerwache

Die Konstablerwache in Frankfurt am Main, umgangssprachlich auch "Konsti" genannt, ist ein Platz im Zentrum der Stadt und östliches Ende der Fußgängerzone Frankfurts. (AZ)

